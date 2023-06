Kellnerová s Prague Lions obsadila na mítinku v Saint Tropez čtvrté místo

Kellnerová s klisnou Catch Me If You Can zvládla kurz s překážkami vysokými 160 cm bez penalizace. Mexičan Fernando Martinez Sommer s valachem High Five zapsal v úvodní části soutěže s překážkami 155 cm po jedné chybě čtyři trestné body. Belgičan Niels Bruynseels na Matadorovi pak zvládl svůj start s nulou a Prague Lions se v průběžném pořadí ujali vedení.

„Doufala jsem, že bychom mohli být na medailových příčkách. Nakonec se členům dalších týmů podařilo využít výhodu v tom, že viděli, jak jsme parkur jeli my a jaký jsme měli čas,“ uvedla Kellnerová v tiskové zprávě.

Prague Lions skončili čtvrtí za New York Empire, Madrid in Motion a Paris Panthers. I tyto tři celky zaznamenaly čtyři trestné body, ale součty časů z druhého kola měly nižší.

Mítink v Saint Tropez v sobotu vyvrcholí od 17:30 Grand Prix Longines Global Champions Tour, z níž vzejde další účastník listopadové Super Grand Prix v Praze.