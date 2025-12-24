Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Premium

Fotogalerie 11

Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin právě navlékl tanga na plyšového medvěda a vítězně ho ukazuje. Kdyby tohle viděl Ježíšek! | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zuzana Hubeňáková
Dva svalnatí sportovci, v rohu opřená kytara, na stole pohozené prsteny a dvě sady sexy spodního prádla. Možná vás to překvapí, ale tady se budou balit věci, nikoliv ženy. Kdo z těch dvou kanoistů se dokáže líp popasovat s úkolem zabalit dárky? Olympijský vítěz Martin Fuksa, nebo jeho mladší bratr Petr? To se dočtete ve vánoční reportáži magazínu DNES+TV.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin právě navlékl tanga na plyšového medvěda a vítězně ho ukazuje. Kdyby tohle viděl Ježíšek!

Vánoční tradice si každý představujeme jinak. Někdo si uhání měsíc v kuse cukrovku nadměrnou spotřebou sladkých produktů domácí trouby, jiný se baví naháněním nebohého naháče ve vaně. A když píšu naháče, myslím kapra, ne souseda.

V magazínu si taky potrpíme na tradice. Vzhledem k loňskému vánočnímu číslu a tomuto tématu by se mohlo zdát, že jsme si vytvořili ještě jednu tradici – mrknout se na šikovnost bratrů kanoistů Fuksových. Loni jsme s nimi pekli vánočky, letos budeme balit dárky.

Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin právě navlékl tanga na plyšového medvěda a vítězně ho ukazuje. Kdyby tohle viděl Ježíšek!
ZUBY NEHTY. Martin se ve snaze zrychlit nezdržuje nůžkami. Izolepu nestříhá, nýbrž kouše.
A TEĎ PÁDLO! To by bylo, aby zrovna tohle nezvládli. Martin má ještě čas ukázat správnou pozici.
OD PŘÍTELKYNĚ. Tenhle zlatý přívěsek ve tvaru olympijských kruhů dostal Petr k narozeninám.
11 fotografií

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Toronto vs. PittsburghHokej - - 23. 12. 2025:Toronto vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.18
  • 5.20
  • 70.00
Detroit vs. DallasHokej - - 24. 12. 2025:Detroit vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
24. 12. 00:30
  • 2.74
  • 4.09
  • 2.30
Carolina vs. FloridaHokej - - 24. 12. 2025:Carolina vs. Florida //www.idnes.cz/sport
24. 12. 01:00
  • 2.17
  • 4.20
  • 2.89
NY Islanders vs. New JerseyHokej - - 24. 12. 2025:NY Islanders vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
24. 12. 01:00
  • 2.77
  • 4.11
  • 2.27
Ottawa vs. BuffaloHokej - - 24. 12. 2025:Ottawa vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
24. 12. 01:00
  • 2.01
  • 4.30
  • 3.19
Boston vs. MontrealHokej - - 24. 12. 2025:Boston vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
24. 12. 01:00
  • 2.40
  • 4.16
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Aktualizujeme
Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Premium
Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin...

Dva svalnatí sportovci, v rohu opřená kytara, na stole pohozené prsteny a dvě sady sexy spodního prádla. Možná vás to překvapí, ale tady se budou balit věci, nikoliv ženy. Kdo z těch dvou kanoistů se...

24. prosince 2025

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

23. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  23:47

Černý zasekávačkou srazil Fenerbahce, istanbulské derby rozhodl dvěma góly

Václav Černý v Tureckém poháru umlčuje fanoušky Fenerbahce.

Záložník Václav Černý byl v Tureckém poháru hrdinou fotbalistů Besiktase při výhře 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant vstřelil oba góly svého týmu, což...

23. prosince 2025  22:13

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

23. prosince 2025  18:34,  aktualizováno  19:08

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ronaldo po sauně ukázal vypracovanou postavu. Zareagoval i miliardář Musk

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve...

Fotbalová ikona Cristiano Ronaldo znovu rozvířila sociální sítě. Čtyřicetiletý Portugalec sdílel na Instagramu snímek po sauně, na kterém vystavil svou vyrýsovanou postavu a ukázal, že ani s...

23. prosince 2025  17:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má posilu z Karviné, Olomouc doplnil Slovinec

Sledujeme online
Karvinský obránce Dávid Krčík.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Gilgeous-Alexander napodobil Chamberlaina, Denver vyrovnal klubový rekord

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) pálí přes bránící hráče Memphis...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder zůstávají v NBA neporaženi na vlastní palubovce. Obhájci titulu zdolali v pondělí Memphis 119:103 a připsali si už čtrnáctou domácí výhru v sezoně. Nadále vládnou...

23. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.