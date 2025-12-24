Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin právě navlékl tanga na plyšového medvěda a vítězně ho ukazuje. Kdyby tohle viděl Ježíšek!
Vánoční tradice si každý představujeme jinak. Někdo si uhání měsíc v kuse cukrovku nadměrnou spotřebou sladkých produktů domácí trouby, jiný se baví naháněním nebohého naháče ve vaně. A když píšu naháče, myslím kapra, ne souseda.
V magazínu si taky potrpíme na tradice. Vzhledem k loňskému vánočnímu číslu a tomuto tématu by se mohlo zdát, že jsme si vytvořili ještě jednu tradici – mrknout se na šikovnost bratrů kanoistů Fuksových. Loni jsme s nimi pekli vánočky, letos budeme balit dárky.