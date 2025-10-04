Slalomář Novák má medaili, v kayakcrossu na MS získal bronz. Krejčí byl osmý

Dvacetiletý Novák na vrcholné akci sezony navázal na úspěch z červnového Světového poháru v Pau, kde byl v nové olympijské disciplíně druhý. Nyní se suverénně probojoval vyřazovacím pavoukem až do finále.
V jízdě o medaile nestačil na Clarkea a Francouze Mathurina Madoreho a pro české muže získal v kayakcrossu teprve druhou medaili na MS po titulu Vavřince Hradilka z roku 2017.
Výborně si dlouho vedl třiadvacetiletý Krejčí, který už na šampionátu získal bronz v časovce kayakcrossu a stříbro na kajaku v klasickém vodním slalomu. V semifinále si ale nemohl vybrat výhodnou krajní dráhu, kterou obsadil v kvalifikaci lépe postavený Clarke, a na první protivodné brance pak najel na palubu lodě Novozélanďana Finna Butchera, čímž ztratil hodně času.
|
Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz
Musel se tak smířit jen s malým finále, kde sice projel cílem jako třetí, ale rozhodčí ho pak kvůli chybě na trati odsunuli až na čtvrtou příčku.
Mezi ženami si z českých reprezentantek vedla nejlépe Tereza Kneblová, která vypadla ve čtvrtfinále. Dlouho přitom mířila do semifinále, ale na závěrečné protivodné brance se zadrhla a o postup přišla. Pro Amálii Hilgertovou bylo konečnou osmifinále.
Ženské finále ovládly Francouzky, vyhrála Hugová před Camille Prigentovou. Za nimi si dojela pro bronz Polka Klaudia Zwoliňská, vítězka závodů ve slalomu na kajaku i na kánoi.
Kayakcross uzavřel program mistrovství světa na trati vybudované pro olympijské hry 2000 v Sydney. Česká výprava si z něj odváží šest medailí, polovinu z nich v olympijských disciplínách.
MS ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie)
Kayakcross:
Ženy: 1. Hugová, 2. Prigentová (obě Fr.), 3. Zwoliňská (Pol.), ...10. Kneblová vyřazena ve čtvrtfinále, 27. Hilgertová (obě ČR) vyřazena v osmifinále.