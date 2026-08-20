Západ šikanuje nevinnou gymnastku, křičí Rusové. Ta přitom podporuje invazi

Nebyla ani zdaleka prvním ruským sportovcem, jenž v poslední době vyhrál coby „neutrál“ na vrcholné akci.
Kampaň na síti X spojená s její fotografií se však stala ukázkovým příkladem ruské digitální propagandy a vlivových operací podle jasně zdokumentovatelného vzorce.
Na Kremlem dirigované pozadí této kampaně vzápětí poukázala řada novinářů specializujících se na ověřování faktů (OSINT), investigativní novináři z Deutsche Welle a další němečtí experti na monitoring hybridních hrozeb, stejně jako britská média, odborný server GymCastic, Ukrajinské centrum pro boj proti dezinformacím a mnozí další.
Melnikovová na šampionátu soutěžila a vítězila pod neutrální vlajkou. Za příčinu jejího pláče pak byla ruskými propagandisty označena lítost, že nemůže se zlatou medailí na krku poslouchat ruskou hymnu, i když ona sama později uvedla, že skutečným důvodem bylo, že organizátoři údajně nepovolili společné fotografování Rusek s ostatními medailistkami.
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Nikoliv hned, ale až dva dny po skončení šampionátu se video uplakané Melnikovové stalo virálním po celém světě. Koordinovaná síť proruských účtů a dezinformačních kanálů (např. Europa.com, BRICS News, The Gulag, Alternative News) a armáda automatizovaných botů začala video masivně sdílet s narativem „Západní šikana nevinné ruské sportovkyně“.
Kampaň prezentovala Melnikovovou jako „něžnou oběť krutých politických her Západu“. Příspěvky tvrdily, že pláče proto, že jí byla „odepřena národní hrdost“ a že ruští sportovci jsou trestáni pouze na základě své národnosti.
Proruské účty podle oblíbeného vzorce mohutně používaly soucit jako zbraň a přesvědčovaly západní publikum, že „politika do sportu nepatří“. Cílem bylo odvést pozornost od důvodů, proč protiruské sankce vznikly, tedy coby reakce na ruskou agresi a zabíjení na Ukrajině.
Západní analytici specializující se na odhalování dezinformací okamžitě upozornili, že tyto účty záměrně vytvářejí obraz „apolitické sportovkyně“, přestože šestadvacetiletá Melnikovová má přímé vazby na ruský režim, prezidenta Putina a válečnou propagandu.
"Nein, einfach nein. Angelina Melnikova trat für ihr Land an und nicht für ihre Regierung." 🤡— K O N T Я Λ K V L T V Я (@kontrakultur164) August 18, 2026
Deswegen lässt sie sich mit Putin und Z Symbolik fotografieren und ist aktives Mitglied der Regierungspartei und nimmt an Wahlen teil. https://t.co/e83oyWEO5u pic.twitter.com/ACoUxOC7wP
Letos kandidovala za Putinovu stranu Jednotné Rusko do Dumy. Veřejně také na svých sociálních sítích sdílela fotografie se symbolem „Z“ na podporu invaze. Navrch propagovala vlastní gymnastickou školu, která finančně podporuje vojáky zapojené do války na Ukrajině.
Je zároveň členkou armádního sportovního klubu CSKA, což je v rozporu s původními pravidly mezinárodních federací, že na soutěže mají být připuštění pouze ti ruští sportovci, kteří nemají vazbu na ruskou armádu či jiné bezpečnostní složky.
Velká podpora od německé AfD
Výrazně na podporu Melnikovové vystoupili na sítích mnozí přední politici německé krajně pravicové strany AfD, mocně sdílející video gymnastky s patřičným proruským komentářem.
Tento postoj zapadal do dlouhodobé strategie a rétoriky AfD. Na záběrech plačící Melnikovové představitelé strany „dokazovali“, že „západní instituce se chovají nelidsky a šikanují řadové Rusy“. Události ze Záhřebu prezentovali jakožto selhání sportovní diplomacie a nespravedlivý trest pro individuální sportovce.
AfD, která patří v Europarlamentu do stejné frakce ESN jako česká SPD či slovenská Republika, označuje protiruské sankce za „pokrytecké a chybné“ a odmítá pomoc Ukrajině.
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Kauzu Melnikovové politici AfD spojili i se skutečností, že gymnastka měla na podzim 2025 nastoupit v gymnastické Bundeslize za klub TSV Tittmoning-Chemnitz. Toto angažmá však po vlně kritiky kvůli jejím vazbám na Kreml a kvůli její podpoře války zkrachovalo.
Úterní posty činovníků AfD přesdílely rovněž mnohé povětšinou anonymní účty, které se stranou sympatizující. Například francouzský účet GrouchenkaNitsyne oslavoval Melnikovovou emotivními slovy: „Tento malý anděl má právo na národní hymnu a vlajku, to jí ale bylo odebráno jednoduše proto, že je Ruska. Všem těm, kteří taková rozhodnutí přijímají, vzkazuji: opovrhuji vámi!!!“
V Česku se nedávno na podporu návratu ruských sportovců do soutěží jednoznačně postavila strana Svobodní, která se dostala do parlamentu na volebních lístcích SPD.
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Poté, co byl ruským hokejistům mezinárodní federací zakázán start na příštím mistrovství světa, Svobodní toto rozhodnutí na sociálních sítích odsoudili.
„Hokejová federace znovu odmítla účast Rusů na světovém šampionátu. Další uplatňování kolektivní viny a dvojího metru v přímém přenosu,“ stálo v jejich prohlášení s dovětkem: „V roce 1969 dokázali Češi porazit Sovětský svaz - jen několik měsíců po okupaci Československa. Nechme proto Rusko a Ukrajinu vyříkat si své spory na ledové ploše.“
Naopak hokejová legenda Dominik Hašek napadl kampaň na podporu Melnikovové, když napsal, že i „kvůli této obrovské reklamě na ruskou imperialistickou válku bude válka prodloužena a mnoho dalších lidí zabito“.
Proti návratu Rusů na olympijskou scénu s vlajkou a hymnou se vyslovil také ministr sportu Boris Šťastný.
Mistr světa se podílí na únosech dětí
Reportéři ze serveru gymnastic-now.com či The Kyiv Independent reagovali na virální vlnu s uplakanou Melnikovovu publikováním fotografií, kde gymnastka propaguje ruskou armádu a symbol Z.
Upozorňovali, že pláč na pódiu (možná i dopředu dohodnutý a zinscenovaný) nesmaže fakt, že sportovkyně podporuje režim páchající válečné zločiny. Připomněli, že Melnikovová nikdy nevyjádřila lítost nad sedmi stovkami ukrajinských sportovců, kteří už nikdy žádnou soutěž neabsolvují, protože je Rusové zabili.
Vyvolávání emocí nad slzami Melnikovové ostře zkritizoval rovněž Vladyslav Heraskevyč, ukrajinský skeletonista vyloučený funkcionáři MOV z her v Miláně kvůli fotografiím zabitých ukrajinských sportovců na helmě.
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„Této stoupenkyni Putina by vůbec nemělo být povoleno soutěžit,“ psal. „Samotná její účast na šampionátu je selháním mezinárodního sportu a pomocí válce, kterou Rusko rozpoutalo. Přitom Melnikovová je dalším jasným příkladem toho, že sport v Rusku nikdy nebyl neutrální.“
Kvůli aktuálním událostem ožily i vzpomínky na podivnou loňskou návštěvu prezidenta Mezinárodní gymnastické federace (FIG) Morinari Watanabeho v Moskvě, kde ho přivítal velký Putinův podporovatel, gymnasta Nikita Nagornyj. Dvojice se poté před kamerami vřele objala.
10 March, President of the International Gymnastics Federation Morinari Watanabe in Russia hugs Nagorny.— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 10, 2025
European Union sanctions Nagornyy for “spreading pro-Russian propaganda”. pic.twitter.com/AE4rXIiE80
Nagornyj je bývalým mistrem světa ve víceboji a lídrem zlatého ruského týmu z her v Tokiu 2021, britský Guardian jej však označil za „jednu z nejodpornějších postav mezi gymnasty“. Už coby reprezentant si zajistil významné místo v kremelské propagandistické válečné mašinerii, když byl jmenován velitelem paramilitantní skupiny Junarmija (Mladá armáda).
Během posledních čtyř let Nagorného Junarmija velebila ruskou invazi na Ukrajinu a on sám posílal dary vojákům na frontě. Zároveň organizace cvičí potenciální rekruty pro ruskou armádu a podílí se na únosech ukrajinských dětí z okupovaných území, jejich převýchově a následné přípravu na válku proti jejich vlasti.
Proto se Nagornyj ocitl na sankčním seznamu Evropské unie a dalších zemí včetně USA, Kanady a Velké Británie. Ty uvedly jako důvod právě jeho „účast na nucené deportaci a převýchově ukrajinských dětí“.
Důkazů neexistující apolitičnosti ruských gymnastů ovšem existuje mnohem víc. Bezprostředně po zahájení invaze na Ukrajinu se ruský gymnasta Ivan Kuljak postavil při Světovém poháru v Kataru na stupně vítězů vedle Ukrajince Kovtuna provokativně v trikotu s proválečným symbolem „Z“. Následně byl za toto gesto na rok suspendován, v Rusku jej však politici oslavovali.
Viktoria Listunovová a Vladislava Urazovová, dvě gymnastky, které se coby teenagerky podílely na zisku zlata ruského družstva v Tokiu 2021, stály se symbolem „Z“ na pódiu při Putinových válečných shromážděních.
Přesto FIG po Watanabově návštěvě v Moskvě rozvolnila pravidla pro účast Rusů na mezinárodních soutěžích. „Jaké dohody tam asi byly v zákulisí uzavřeny?“ ptali se vzápětí komentátoři.
Letos v květnu výkonný výbor FIG odhlasoval okamžité zrušení všech omezení a navrácení hymny i vlajky ruským gymnastům. Tomu se posléze podvolila i Evropská gymnastická federace.
Návrat Rusek z mistrovství Evropy:
En wat een eerbetoon thuis, met het volkslied a capella gezongen. pic.twitter.com/TZufRNZquA— 👑 (@F__Goldman) August 18, 2026
Přesto na šampionátu v Chorvatsku vlajku a hymnu Rusové neměli, stejně jako předtím na mistrovství světa moderních gymnastek v Německu.
Chorvatská vláda totiž uplatnila svrchované právo hostitelské země a odkázala na dříve schválený striktní zákaz používání jakýchkoliv ruských státních symbolů na svém území.
Ten se vztahoval i na mistrovství Evropy.
Původně Chorvaté nechtěli Melnikovové kvůli jejím vazbám na Kreml udělit ani vstupní víza do země, posléze však pod tlakem gymnastické federace ustoupili a na šampionát ji vpustili.
Chorvatští politici současně deklarovali, že zákaz ruských symbolů není namířen proti sportu, nýbrž je přímým důsledkem ruské válečné agrese a proválečných postojů některých ruských sportovců.
V noci na čtvrtek si další masivní ruský útok na Kyjev a okolí vyžádal nejméně třináct mrtvých a 40 zraněných.
Rusové, kteří v poslední době zesílily útoky balistickými raketami, při něm zasáhli i bytové domy, dětskou nemocnici a školu.
Melnikovová a gymnastky byly mezitím na moskevském letišti přivítány jako národní hrdinky, s kapelou a zpěvem ruské hymny.