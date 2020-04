Hosszúové odložení her v Tokiu nevadí: Aspoň se na chvíli zastavím

Odklad olympiády v Tokiu kvůli koronaviru maďarskou plaveckou hvězdu Katinku Hosszúovou netrápí, i když jí příští rok bude 32 let. Trojnásobná olympijská vítězka z Ria de Janeiro totiž hodlá vydržet ještě do dalších her v Paříži v roce 2024.

„Necítím se stará. Vím, že není běžné takhle plavat ve třiceti. Ale mám pocit, že jsem se toho tolik naučila, jak se připravit a co udělat v závodě. Takže si myslím, že ty získané zkušenosti převáží to, že moje tělo bude o rok starší,“ řekla Hosszúová agentuře Reuters. „Když se o sebe budu starat a trénovat podle svého, tak budu připravená. Ten rok nebude hrát roli,“ uvedla plavkyně, která v Riu ovládla polohové závody na 200 a 400 metrů a 100 metrů znak. Navíc skončila druhá na trati 200 metrů znak. Mnohonásobná mistryně světa a Evropy si musí počkat i na kontinentální šampionát na domácí půdě v Budapešti, který se v květnu neuskuteční. „Aspoň se můžu na chvíli zastavit, odpočinout a zkoušet nové věci,“ uvedla čtyřnásobná nejlepší plavkyně světa.