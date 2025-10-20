Přestup po deseti letech? Ze začátku to byl šok, říká ostravská posila. Chce medaili

Ostravanky vstoupily do extraligy prohrami 1:3 doma s Prostějovem a stejným výsledkem padly také ve Šternberku. V dalším duelu v sobotu od 17.00 hostí KP Brno, což bude pro Pelikánovou mimořádně zajímavý duel. Nahrávačka hlavně doufá, že se na třetí pokus v novém týmu dočká vítězství.
Za jiný klub než KP Brno jste dosud nehrála. Bylo náročné změnit prostředí?
A ještě po více než deseti letech... Stále si zvykám, protože zdejší klub funguje trochu jinak. Nepotkávám lidi, s jakými jsem se střetávala celou dosavadní kariéru. Hlavně to byl zpočátku takový příjemný šok. Se vším se seznamuji, učím se, jak to tady funguje, a musím říct, že dobře. Tým je skvělý, sehrávání jde dobře, a tak to doufám bude pokračovat.
Pro nahrávačku je složitější, když přijde do nového družstva, protože vyjma libera se v útoku musí sladit s každou spoluhráčkou. Je to tak?
Asi jo, asi to je pro nahrávačku složitější než třeba pro smečařku, aby věděla, jak kdo bude na její nahrávky chodit. Těch lidí na navnímání mám víc, ale zatím jde vše dost dobře.
V minulé sezoně byla na nahrávce ostravskou jedničkou Petra Kašparová. Je těžké ji vytlačit?
Nevím, jestli vytlačit, nebo jak to brát, ale s Péťou jsme si už v přípravných zápasech sedly. Doplňujeme se. Jedna utkání začne, druhá ho dohraje a naopak. Jsme si navzájem velkou oporou, což vítám.
Znala jste vůbec nějakou spoluhráčku?
Holky z mládežnických nároďáků, ale i ty ostatní, protože jsem proti nim nějaký ten rok hrála. Svým způsobem jsem je znala a teď jsem je poznala i z té stránky spoluhráček. A moc mě to baví. Holky jsou skvělé.
S Brnem jste získala titul i stříbro, zatímco Ostrava už sedm let na medaili nedosáhla.
V Brně jsem zažila dobré sezony. Pak přišla i nějaká horší. Ne vždycky je to o titulu, o tom, jak tým dopadne. Každá sezona může být jiná. Před námi je nová a my v ní tady v Ostravě budeme chtít urvat medaili.
Takže jaké máte ambice?
Extraliga bude vyrovnaná, ale ambice musejí být vždycky největší, chceme se poprat o ty nejvyšší příčky. Rozhodně nebudeme nic vzdávat.
Nebudete mít z Ostravy dál do národního družstva?
Doufám, že ne, že se do reprezentace v budoucnu zase podívám. I letos jsem měla šanci, ale nedovolilo mi to zranění, takže budu muset znovu bojovat.
V Brně jste byla zvyklá hrát evropské poháry. Vítáte, že vás s Ostravou čeká Challenge Cup, přičemž 29. října od 18.00 hostíte makedonský celek Nakovski Volej Strumica?
To jsem ráda. Hrát pravidelně proti evropským soupeřkám je určitě výborná zkušenost pro všechny holky a pro nás velká šance ukázat se.
Na čem budete muset ještě zapracovat, aby všechno šlapalo?
Zatím je to takové celkové sehrávání se, hledání naší hry, na tom pořád pracujeme. Doufám, že to vypilujeme tak, abychom byly co nejdříve ready.