Neumannová: Turistiku jsem nesnášela, ale teď jsem si ji oblíbila

Jaký je váš vztah k turistice?

Roky už nikdo nezastaví a doba, kdy jsem dělala vrcholový sport, je pryč. Člověk ale chce u pohybu zůstat a turistiku, kterou jsem jako dítě nesnášela, jsem si po konci kariéry oblíbila. To, co už neuběhnu, alespoň ujdu.

Čím to, že jste turistiku neměla ráda? Vždyť jste se sportu věnovala odmala.

Ale málokteré dítě je rozený turista. Ráda jsem jezdila na kole, běhala, ale jít pěšky pro mě bylo za trest. Měla jsem radši rychlejší aktivity, kde je víc adrenalinu, ten ale postupně člověk přestává tak intenzivně potřebovat.

Takže dnes chodíte pěšky častěji?

Někdy, když mám čas, nejedu tramvají nebo autem a z kanceláře na Hradčanské dojdu do centra pěšky, ale na to je v běžném režimu čas málokdy. V každodenní zátěži se jdu projít maximálně se psem.

A na Šumavě, ke které máte už léta blízko?

Mám prochozené nejbližší okolí Zadova a Churáňova. Šumava je geniální i na cyklistiku, protože tam nejsou kopce. Pěší turistiku si spojuju s místy, kam se na kole jede obtížně.

Česky pěšky Druhý ročník projektu Klubu českých turistů má za cíl inspirovat širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a pohybu prostřednictvím turistických pochodů. Mezi nejznámější z nich patří pochod Praha-Prčice.

S jakými například?

Naposledy jsem si splnila dlouhodobý cíl, když jsem loni poprvé vylezla na Sněžku.

Zúčastnila jste se v minulosti některého z pochodů, které patří do projektu?

Jako dítě jsem absolvovala kratší úsek pochodu Praha-Prčice. Ale k takovým základním turistickým aktivitám se dostávám až teď.

Turistice se často věnují rodiny, vyrážíte společně i s dcerou Lucií?

Loni jsme spolu vylezly na jeden vrchol v horách ve Švýcarsku, vyšplhaly jsme asi do 3 400 metrů. Dcera se v současné době věnuje běhu, takže by mi s klasickou procházkou teď asi dala košem. Delší chození se nabízí při letní dovolené na horách.

Kateřina Neumannová a její dcera Lucie.

Zimním túrám jste ještě na chuť nepřišla?

Pro mě se turistika pojí s letní sezonou. V zimě, kdy jsou krátké dny, jsem ráda, že stihnu vyrazit na lyže nebo si jít na hodinku zaběhat. Chodit se určitě dá celoročně, ale když je možnost, tak se v zimě snažím lyžovat.

Pozorujete nárůst, nebo pokles zájmu o běžecké lyžování?

Češi jsou národ lyžařů, stačí se podívat na Šumavu nebo na Jizerky, kde se lyžuje opravdu hodně. Dokonce ani pandemie tomu neublížila, naopak běžecké lyžování bylo jedním ze sportů, které se daly provozovat i předešlé dva roky, a spousta lidí si právě kvůli covidu našla k běžkám cestu.

Může to do budoucna přinést výhody i pro profesionální sport?

To jsou dvě odlišné věci. Vrcholové lyžování je jiný svět, nekoresponduje s tím, kolik lidí u nás lyžuje. Ve volnočasovém směru je to u nás skvělé, v tom profesionálním až na pár výjimek bohužel ne. To je pro mě jako pro bývalého závodníka velmi smutný pohled.

Je to specificky česká záležitost v porovnání například se Skandinávií, kterou mnozí považují za vzor?

Mému bývalému servisákovi ze Švédska učarovalo, když viděl na Šumavě turisty na běžkách. U nich se lyžování věnují špičkoví závodníci, ale rodiny, které si vyrazí na nedělní výlet, vidět nejsou.

Ubližuje běžeckému lyžování také fakt, že v současnosti na rozdíl od ostatních zimních sportů postrádá velkou osobnost v čele, jakou jsou pro biatlon Markéta Davidová nebo pro snowboarding Eva Samková a Ester Ledecká?

Samozřejmě, osobnost vždycky pomůže. Není to ale výplod systému, jednou za čas se prostě vyrojí. Myslím, že běžecké lyžování si osobnosti vyčerpalo v době mé generace, vzpomeňme na Lukáše Bauera či Martina Koukala. Teď nám dlouhodobě chybí, to je pravda. V soutěžích, ve kterých se dá měřit a porovnávat výkonnost, jsme bohužel klesli.

Stojí za tím nedostatek sportovců, není jednoduše řečeno z čeho vybírat?

Nevidím problém v tom, že by nebyly děti. Na žákovských úrovních jich lyžuje dost a určitě z čeho vybírat je. Potíž nastává o něco později.

V přechodu do starších kategorií?

Jednak a také je důležité děti kvalitně vést, aby si vybudovaly dobré návyky, techniku běhu a aby pilovaly výkonnost. Základnu máme dobrou, ale na hranici dorostenců a juniorů začíná jejich vývoj stagnovat a výsledky na mládežnických šampionátech jsou z mého pohledu špatné. V době mého závodění jsme byli dva v nejlepší desítce a další dva v patnáctce, teď je problém mít jednoho v třicítce.

Co je špatně?

Neumím situaci analyzovat do hloubky, protože se v tom nepohybuji, registruji pouze výsledky. Nechci moralizovat, kdo to dělá špatně a kdo dobře. Vidím, co kluby generují za lidi do reprezentace, a úroveň je podle mě bídná. Musíme se oprostit od oslav mistrů republiky a koukat dál za hranice. Mistrovství republiky na Mísečkách by nemělo být pro sportovce vrcholem kariéry, ale mezistupněm, ze kterého by měl rychle poskočit dál.

Může se na situaci podepsat i množství různorodých aktivit, kterým se mohou mladí věnovat?

Konkurence sportů je velká a pro mladou generaci existují i jiná lákadla, ale to je realita, na kterou nemůžeme svádět české neúspěchy. Mobily a počítače mají i jinde na světě a mladí lyžaři je používají. To je přirozený životní styl, moje dcera mobil taky má, a i přesto je každý den na tréninku. Svádět něco na technologie mi přijde scestné.