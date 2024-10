Sport mi dal sebedůvěru, těší šampionku. Sní o galavečerech nebo olympiádě

Kohoutová v Thajsku jasně ovládla svoji kategorii juniorek do 71 kilogramů. Ve všech zápasech dominovala. „Měla jsem výborný los. Ty nejlepší jsem potkala až na konec. Všechno se dařilo, finále jsem si moc užila. Nastoupila jsem do něj úplně vyrovnaná, byla jsem od trenérů dobře připravená. Soupeřku dvakrát počítali, až jsem byla sama překvapená,“ líčí.

Převahu české reprezentantky dokládají i někdy až příliš snadné zápasy. „První kolo jsem ukončila hrozně rychle. Poprosila jsem pak trenéry, ať mě vezmou na trénink na lapy. Potřebovala jsem vybít napětí a energii,“ přibližuje.

Jihočeská bojovnice se stala jednou ze tří šampionů z patnáctičlenné české výpravy na mistrovství. Po úspěchu přirozeně vzrostl i zájem o její osobu.

„Musela jsem si na to trošku zvykat. Pozornosti je najednou víc. Byla jsem v rádiu, čeká mě televize. Asi mě to i trochu změnilo, víc si vážím sama sebe. Začali se mi ozývat lidé, kteří mi dřív ublížili a nevážili si mé vstřícnosti. Teď už je odmítám,“ uvažuje.

Sport byl a je pro Kateřinu Kohoutovou nástrojem osobní proměny, a to fyzické i psychické. Zhubla 15 kilogramů. Bojovým sportům se přitom začala věnovat nedávno, necelé čtyři roky zpátky.

„Vůbec jsem je nesledovala, ani mě to nelákalo, v rodině s tím nikdo neměl zkušenosti. Ale táta mě jednou vzal na trénink a zalíbilo se mi to. Pohyb, energie a dobrý pocit po tréninku,“ vrací se do doby po konci první vlny pandemie covidu.

Nemalou roli v zájmu Kohoutové sehrála její trenérka Eliška Pelechová, působící rovněž v Gladiators gym. „Chytlo mě to i díky ní. Chodily jsme spolu trénovat denně, někdy i dvakrát denně. Bylo to moc fajn. Jezdili jsme na tréninky i s tátou a mladším bráchou, díky čemuž jsme se častěji vídali. Rodiče jsou rozvedení,“ upřesňuje.

Kohoutová měla v klubu zprvu k sobě parťačku Anetu Kadlecovou, která ale z nadějně rozjeté kariéry ustoupila, a tak se reprezentantka musela zařadit hlavně mezi muže. „Když jdu trénovat sparingy se čtyřicetiletými stokilovými chlapy, tak jsou na mě sice jemnější, ale stejně jsou to rány. Navíc i psychicky máte pocit, že vám to vlastně nejde, když mají ostatní stále navrch,“ přibližuje.

Přeje si být veterinářkou

Už jen zapadnout jako jediná dívka do mužského kolektivu není snadné. „Nejdřív se kluci se mnou nechtěli bratříčkovat. Někteří mladší mě zkoušeli balit, museli jsme si vyjasnit pozice. Ale získala jsem si respekt a už mě berou. Teď už jsem za klučičí skupinu i radši. Kluci jsou rovnější, holky umí být víc zlé. Třeba na baletu jen s holkami bych se zbláznila,“ srovnává.

Osobní život Kohoutové je i kvůli sportovnímu vytížení někdy složitější. „Nemám na kluky moc času. Teď si ze mě někteří občas utahují, že musí mít respekt, že se mě bojí a tak. Prioritou pro mě je teď sport. Vidím, že by bylo fajn mít někoho, kdo sport dělá, abychom měli jeden pro druhého porozumění a podobné zájmy,“ přemýšlí.

Partner z prostředí bojových sportů by jí byl oporou i při náročných chvílích před zápasy nebo turnaji, kdy bojovníci upravují svoji váhu a zažívají perné momenty.

„Kluci to mají při shazování lehčí. Vysadí tuk nebo sacharidy, přidají trénink a jde jim to většinou dolů. Holky mají hormony, menstruaci, celkově je to nápor na hlavu. Dostala jsem menstruaci před finále v Thajsku a najednou jsem měla o dvě kila víc a cítila jsem se úplně jinak. Volala jsem Elišce (trenérce Pelechové, pozn. red. ), která mi poradila a také mě uklidnila,“ uvádí.

Úspěchu na juniorském šampionátu si Jihočeška váží, ale už kouká hlavně dopředu. Dlouhé a závazné cíle do budoucna si nedává, ale sny přirozeně má. „Moc mě lákají galavečery. Teď jsem dostala nabídku na mistrovství Evropy dospělých v Kosovu, což mě moc potěšilo. Samozřejmě by bylo skvělé, dostat se na olympijské hry. Ale uvidí se, jestli thajský box bude zařazený do programu a případně kdy,“ tvrdí.

Tituly Kohoutová nesbírá jenom v ringu, ale brala je také v sedle. Pochází z obce Dobčice na Českobudějovicku, kde byla odmala v kontaktu se zvířaty, mimo jiné s koňmi. Dokonce vyhrála juniorské mistrovství republiky v extreme trailu.

„Asi v osmi letech mamka přemluvila jednu trenérku, která udělala výjimku a vzala mě i jako dítě. Moc mě to bavilo. Dnes už jezdím jen rekreačně, mám vlastního koně,“ vypráví studentka Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Budějovicích.

V tomto oboru přemýšlí i o své další budoucnosti. „Zvířata mě moc baví, je to jiný svět. Přála bych si být veterinářkou, ale je k tomu dlouhá cesta. Díky sportu přemýšlím také o fyzioterapii, ale líbilo by se mi pracovat i s postiženými lidmi. A uvidíme, co kariéra,“ uzavírá.