Týmu Sultanes de Monterrey svými nadhozy dopomohla k titulu a kromě těžké medaile si domů přivezla i zlatý řetěz pro nejlepší hráčku posledního zápasu finálové série.
Přitom se k angažmá dostala dost nečekaně. Nabídka jí přišla až v průběhu mexické ligy, zrovna když se s reprezentací do 22 let připravovala na kempu v Miami.
„Ze dne na den jsem se musela rozhodnout. Pojedu, nebo ne?“ vypráví Kindermannová. „Nakonec jsem si řekla: Tak jo, bude to fajn zkušenost.“
A byla?
Stoprocentně. Strávila jsem tam sice jen měsíc a půl, ale i tak mi to dalo po softbalové i životní stránce hrozně moc.
Jednoho dne k nám třeba na hřiště napochodovalo asi třicet vojáků v plné polní, což taky moc komfortní pocit nebyl. Přísnější kontroly čekaly i na letištích.