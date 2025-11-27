Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Jiří Seidl
  14:03
V české extralize volejbalistka Kateřina Holásková během sedmi let prošla Libercem, Šternberkem a Olomoucí. Zato ve Švýcarsku je od roku 2015 věrná jedinému klubu – Kanti Schaffhausen. Někdejší reprezentační blokařka rozjela v jednom z předních švýcarských celků už jedenáctou sezonu. „A poslední,“ přiznala, že je rozhodnuta příští rok na jaře ukončit kariéru.

Kateřina Holásková (vpravo) sleduje míč, který letí nad sítí. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tento týden se na skok objevila v rodné zemi, když její tým v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu prohrál v Ostravě 0:3.

Přitom hráčky Schaffhausenu se sedmi cizinkami v kádru přijely jako favoritky. Nejen proto, že jsou v domácí soutěži s pěti výhrami a dvěma porážkami třetí, zatímco Ostravanky mají doma přesně opačnou bilanci a jsou až jedenácté.

Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

„Švýcarská liga je srovnatelná s tou českou,“ uvedla čtyřiatřicetiletá Holásková. „Bohužel jsme neukázaly ani třetinu z toho, jak můžeme hrát, což mě samozřejmě mrzí, ale s tím se nedá nic dělat. Tak to je. Jsem zklamaná, že žádná z nás nepředvedla to, co umíme.“

Přesto si měla co vyprávět s ostravskou protihráčkou Petrou Kojdovou. „Hrály jsme spolu v Olomouci a také v reprezentaci. Je fajn ji zase potkat,“ řekla smečařka Kojdová, která rovněž působila v cizině, kde během tří sezon vystřídala francouzské Nancy a maďarské Újpesti.

Co Kateřinu Holáskovou tolik let drží v jednom švýcarském klubu? „Celkově tamější životní styl,“ odpověděla. „Kromě volejbalu pracuju, mám tam přítele, zázemí.“

Česká blokařka Schaffhausenu Kateřina Holásková sleduje v oddechovém čase...
Kateřina Holásková (vpravo) spolu se Sydney Cole blokuje útok ostravské...

Na druhém stupni základní školy učí angličtinu a tělocvik. Připouští, že pokud bude mít ve Švýcarsku zaměstnání a možnost tam zůstat, tak se do Česka vracet nebude.

Je pro ni práce nutností? „Tři čtyři roky jsem hrála profesionálně, ale postupem času, i s věkem, jsem chtěla mít v životě i něco více, než jenom hrát volejbal, a tak jsem začala učit,“ odpověděla a dodala, že v družstvu jsou pochopitelně profesionálky. „Jsme asi jen dvě, které vedle hraní ještě pracujeme, a některé holky jsou studentky.“

O její silné pozici v klubu svědčí i to, že je kapitánkou. „Už asi sedm let,“ uvedla. „Dokud ještě můžu hrát, tak snad nějakou kvalitu dokážu ukázat. Ale tohle bude už moje poslední sezona. Konec, stačí.“

Takže ptát se jí na návrat do reprezentace je zbytečné. „To už by nešlo dohromady ani s mou prací ve škole,“ podotkla.

Blokařka Kateřina Holásková si plácá se spoluhráčkami ze švýcarského týmu Kanti...

O Schaffhausenu říká, že je to takový rodinný klub. „A také proto se v něm cítím opravdu dobře. Nic mi nechybí. K tomu mohu kombinovat práci s volejbalem a pak... Ve Švýcarsku jsou nádherné hory.“

Na ty musela být zvyklá od dětství, jelikož pochází z Jablonce nad Nisou.

„U nás jsou takové kopečky,“ usmála se. „Ale vážně, lásku k horám jsem si vybudovala až ve Švýcarsku. Mimo sezonu každý volný víkend trávím na výletech někde v horách.“

A to, jak podotkla, nebydlí přímo pod Alpami. „Schaffhausen je na hranicích s Německem, kde jsou Rýnské vodopády. Já bydlím v kantonu Curych, takže do klubu dojíždím a do hor to mám z domu hodinu a půl až dvě.“

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Menšík si opět zahraje na Turnaji mistrů do 20 let, loňský šampion bude chybět

Jakub Menšík se raduje z vyhraného bodu v 1. kole US Open.

Tenista Jakub Menšík si definitivně zajistil účast na Turnaji mistrů do 20 let. Prestižní akci v Džiddě, která se uskuteční od 17. do 21. prosince, odehraje podruhé. Z turnaje se naopak odhlásil...

27. listopadu 2025  12:53

Kilde se vrací po zranění. Snoubenec Shiffrinové na svahu chyběl skoro dva roky

Nor Aleksander Aamodt Kilde během sjezdu v Aspenu.

Superobří slalom Světového poháru v Copper Mountain ozdobí ve čtvrtek večer návrat hvězdného Nora Aleksandea Aamodta Kildeho. Téměř dva roky od vážného zranění nohy, ramene včetně následné infekce a...

27. listopadu 2025  12:48

Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil

Matěj Blümel se raduje z gólu Bostonu na ledě Anaheimu.

Už se zdálo, že konečně dostává šanci. Jenže český útočník Matěj Blümel ji doposud nevyužil tak, jak si nejspíš přál. Ani společnost hokejových hvězd v NHL mu nepomohla k jedinému bodu, navíc se v...

27. listopadu 2025  12:40

Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.

Otec a dcera, soupeři i parťáci. Rodina Kolocových se zapíše do historie Rallye Dakar a českého motorsportu – na nejslavnější a nejtěžší dálkové soutěži světa se potkají (a utkají) v elitní kategorii...

27. listopadu 2025  12:15

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy...

Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla...

27. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  11:26

Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley.

Švýcarská lyžařská hvězda Lara Gutová-Behramiová přijde kvůli vážnému zranění kolena o zbytek olympijské sezony, která měla být její poslední. Přitom v Itálii měla pod pěti kruhy obhajovat zlato v...

27. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  11:20

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:30

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:15

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

