Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Tento týden se na skok objevila v rodné zemi, když její tým v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu prohrál v Ostravě 0:3.
Přitom hráčky Schaffhausenu se sedmi cizinkami v kádru přijely jako favoritky. Nejen proto, že jsou v domácí soutěži s pěti výhrami a dvěma porážkami třetí, zatímco Ostravanky mají doma přesně opačnou bilanci a jsou až jedenácté.
Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky
„Švýcarská liga je srovnatelná s tou českou,“ uvedla čtyřiatřicetiletá Holásková. „Bohužel jsme neukázaly ani třetinu z toho, jak můžeme hrát, což mě samozřejmě mrzí, ale s tím se nedá nic dělat. Tak to je. Jsem zklamaná, že žádná z nás nepředvedla to, co umíme.“
Přesto si měla co vyprávět s ostravskou protihráčkou Petrou Kojdovou. „Hrály jsme spolu v Olomouci a také v reprezentaci. Je fajn ji zase potkat,“ řekla smečařka Kojdová, která rovněž působila v cizině, kde během tří sezon vystřídala francouzské Nancy a maďarské Újpesti.
Co Kateřinu Holáskovou tolik let drží v jednom švýcarském klubu? „Celkově tamější životní styl,“ odpověděla. „Kromě volejbalu pracuju, mám tam přítele, zázemí.“
Na druhém stupni základní školy učí angličtinu a tělocvik. Připouští, že pokud bude mít ve Švýcarsku zaměstnání a možnost tam zůstat, tak se do Česka vracet nebude.
Je pro ni práce nutností? „Tři čtyři roky jsem hrála profesionálně, ale postupem času, i s věkem, jsem chtěla mít v životě i něco více, než jenom hrát volejbal, a tak jsem začala učit,“ odpověděla a dodala, že v družstvu jsou pochopitelně profesionálky. „Jsme asi jen dvě, které vedle hraní ještě pracujeme, a některé holky jsou studentky.“
O její silné pozici v klubu svědčí i to, že je kapitánkou. „Už asi sedm let,“ uvedla. „Dokud ještě můžu hrát, tak snad nějakou kvalitu dokážu ukázat. Ale tohle bude už moje poslední sezona. Konec, stačí.“
Takže ptát se jí na návrat do reprezentace je zbytečné. „To už by nešlo dohromady ani s mou prací ve škole,“ podotkla.
O Schaffhausenu říká, že je to takový rodinný klub. „A také proto se v něm cítím opravdu dobře. Nic mi nechybí. K tomu mohu kombinovat práci s volejbalem a pak... Ve Švýcarsku jsou nádherné hory.“
Na ty musela být zvyklá od dětství, jelikož pochází z Jablonce nad Nisou.
„U nás jsou takové kopečky,“ usmála se. „Ale vážně, lásku k horám jsem si vybudovala až ve Švýcarsku. Mimo sezonu každý volný víkend trávím na výletech někde v horách.“
A to, jak podotkla, nebydlí přímo pod Alpami. „Schaffhausen je na hranicích s Německem, kde jsou Rýnské vodopády. Já bydlím v kantonu Curych, takže do klubu dojíždím a do hor to mám z domu hodinu a půl až dvě.“