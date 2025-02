Jistý postup? Je to zrádné. Před cestou na Island kynžvartská Dresslerová varuje

Nástup do prvního poločasu měly domácí hráčky famózní a po pěti minutách vedly 6:0. V sebevědomém výkonu pokračovaly, a i když Haukar v průběhu první půle snížil na rozdíl tří branek, do poločasu domácí hráčky opět odskočily na 17:11.

„Výborný úvod byl základním stavebním kamenem pro celkový výsledek. Nedá se říci, že by to ten začátek hned rozhodl, ale soupeřky jsme hodně zaskočily naším tempem, kvalitou i výbornou atmosférou v hale,“ přibližuje pivotka Kateřina Dresslerová.

Po přestávce domácí hráčky náskok navyšovaly a rozdíl jedenácti branek naznačuje, že si Kynžvart postup do semifinále již nenechá ujít.

„Takhle bych to asi neřekla. Já jsem věčný kritik, takže jsem spokojená vždycky tak půl hodiny po utkání a pak už přemýšlím nad chybami. Ale myslím, že z naší strany to byla hodně povedená, tvrdá týmová práce,“ říká kapitánka Kynžvartu, která k vysoké výhře přispěla šesti trefami. „Je to evropský pohár, máme za sebou teprve první utkání. Jdeme do odvety s příjemným náskokem, ale Haukar nás může určitě ještě zaskočit,“ varuje Dresslerová. „Je to zrádné, zvlášť v pohárech. Nevíme přesně, co čekat od jejich fanoušků a ostatních věcí, které ovlivňují venkovní zápasy. Islanďanky určitě nesloží zbraně, celý týden se budou pečlivě připravovat a vymýšlet, jak nás zaskočit.“

Ještě před cestou na Island však Kynžvart čeká zítřejší západočeské derby na palubovce DHC Plzeň. „Moc se těším, pro mne je to vždycky speciální zápas, protože pocházím z Plzně. S holkama se známe, už jsme s nimi v sezoně odehráli ligu i Český pohár. V tom nabitém programu je pro nás důležité nepodcenit opravdu ani minutu. Jít do zápasu s velkou kvalitou, zvládnout ho a pak už se soustředit na odvetu s Haukarem,“ zdůrazňuje opora Kynžvartu.