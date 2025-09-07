Kajakářka Beková se poprvé dostala na stupně vítězů, Kneblová se propadla

  19:20
Vodní slalomářka Kateřina Beková skončila v Augsburgu druhá v kayakcrossu v posledním závodu letošního ročníku Světového poháru. Třiadvacetiletá česká reprezentantka se probojovala na stupně vítězů v elitním seriálu poprvé v kariéře. Do elitní desítky se v Německu dostali také osmá Olga Samková a devátý Matyáš Novák.

Česká kajakářka Kateřina Beková na závodech ve Slovinsku. | foto: Profimedia.cz

Beková, jejímž dosavadním maximem v SP bylo čtvrté místo z kayakcrossu loni v červnu v Krakově, postoupila do vyřazovací části desátým časem. Ve všech čtyřech jízdách poté obsadila druhé místo, od čtvrtfinále vždy za domácí hvězdou Ricardou Funkovou.

Samková vypadla v semifinále a velká česká naděje Tereza Kneblová po špatném projetí branky už v kvalifikaci. Vítězka kayakrossu z červnové Troje tak do vyřazovacích kol nepostoupila a přišla o šanci bojovat o celkové prvenství v seriálu.

Hodnocení SP v této olympijské disciplíně i díky dvojnásobně bodovanému finálovému závodu ovládla Funková. Kneblová klesla z děleného prvního místa na šesté, Bekové stačil jediný start v sezoně k deváté pozici, Samková byla hned za ní desátá.

Mezi muži dopadl podobně jako Kneblová jiný adept na přední umístění Jakub Krejčí. V dopolední časovce, jež slouží jako kvalifikace pro hlavní závod, ale hodnotí se také zvlášť, chybně projel poslední branku a byl klasifikován až na 46. místě. Neudržel tak v hodnocení časovky průběžné vedení a klesl na osmou pozici a zároveň se už nemohl zapojit do vyřazovacích jízd.

V nich byl Novák vyřazen ve čtvrtfinále, Martin Rudorfer v 1. kole. Zvítězil Brit Sam Leaver, celkové pořadí vyhrál jeho dnes druhý krajan Jonny Dickson. Nejlepší z Čechů Novák byl sedmý.

Sezona vyvrcholí začátkem října mistrovstvím světa v australském Penrithu.

Závěrečné závody SP ve vodním slalomu

Augsburg (Německo)

kayakcross:

Muži:
Individuální závod: 1. Madore (Fr.) 64,41, 2. Leaver (Brit.) -0,08, 3. Llorente (Šp.) -0,19, ...8. Novák -1,11, 25. Rudorfer -3,35, 46. Krejčí (všichni ČR) diskvalifikován
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Leaver 287, 2. Madore 245, 3. Rohrer (Švýc.) 237, ...7. Novák 214, 8. Krejčí 202, 32. Rudorfer 65
Vyřazovací závod: 1. Leaver, 2. Dickson (Brit.), 3. Röller (Něm.), 4. Madore, ...9. Novák vyřazen ve čtvrtfinále, 28. Rudorfer vyřazen v rozjížďkách, 46. Krejčí vyřazen v kvalifikaci
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Dickson 221, 2. Rohrer 219, 3. Madore 215, ...7. Novák 131, 11. Rudorfer 92, 18. Krejčí 63

Ženy:
Individuální závod: 1. Leaverová (Brit.) 69,35, 2. Funková (Něm.) -0,18, 3. Hugová (Fr.) -0,71, ...10. Beková -2,52, 16. Samková -4,91, 38. Kneblová (všechny ČR) diskvalifikována
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Prigentová (Fr.) 294, 2. Funková 268, 3. Leibfarthová (USA) 178, ...15. Samková 143, 18. Kneblová 133, 27. Beková 68, 32. Hilgertová 55, 49. Nesnídalová (všechny ČR) 13
Vyřazovací závod: 1. Funková, 2. Beková, 3. Leaverová, 4. Woodsová (Brit.), ...8. Samková vyřazena v semifinále, 38. Kneblová vyřazena v kvalifikaci
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Funková 213, 2. Woodsová 196, 3. Leaverová 177, ...6. Kneblová 138, 9. Beková 110, 10. Samková 105, 47. Hilgertová 9, 55. Nesnídalová 6

Výsledky

