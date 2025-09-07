Kajakářka Beková se poprvé dostala na stupně vítězů, Kneblová se propadla

Beková, jejímž dosavadním maximem v SP bylo čtvrté místo z kayakcrossu loni v červnu v Krakově, postoupila do vyřazovací části desátým časem. Ve všech čtyřech jízdách poté obsadila druhé místo, od čtvrtfinále vždy za domácí hvězdou Ricardou Funkovou.
Samková vypadla v semifinále a velká česká naděje Tereza Kneblová po špatném projetí branky už v kvalifikaci. Vítězka kayakrossu z červnové Troje tak do vyřazovacích kol nepostoupila a přišla o šanci bojovat o celkové prvenství v seriálu.
Hodnocení SP v této olympijské disciplíně i díky dvojnásobně bodovanému finálovému závodu ovládla Funková. Kneblová klesla z děleného prvního místa na šesté, Bekové stačil jediný start v sezoně k deváté pozici, Samková byla hned za ní desátá.
Mezi muži dopadl podobně jako Kneblová jiný adept na přední umístění Jakub Krejčí. V dopolední časovce, jež slouží jako kvalifikace pro hlavní závod, ale hodnotí se také zvlášť, chybně projel poslední branku a byl klasifikován až na 46. místě. Neudržel tak v hodnocení časovky průběžné vedení a klesl na osmou pozici a zároveň se už nemohl zapojit do vyřazovacích jízd.
V nich byl Novák vyřazen ve čtvrtfinále, Martin Rudorfer v 1. kole. Zvítězil Brit Sam Leaver, celkové pořadí vyhrál jeho dnes druhý krajan Jonny Dickson. Nejlepší z Čechů Novák byl sedmý.
Sezona vyvrcholí začátkem října mistrovstvím světa v australském Penrithu.
