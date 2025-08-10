„Poprosil jsem babičku, aby mi udělala borůvkové knedlíky, tak jsem na ně zajel. Pak jsme jeden den jeli s tátou na chalupu sekat kosou. Docela dřina. Mně to moc nejde, ale táta k tomu má vybudovaný vztah, dělá to už odmala,“ vypráví o letních dnech bez bruslení dvaadvacetiletý Daniel a pokračuje: „Pak jsme byli plavat na koupališti, což bylo fajn. A voda mi přišla i celkem teplá…“
„Ne, byla studená jak blázen!“ přerušuje ho o tři roky mladší sestra. Sama po sezoně trávila volné dny skládáním maturity, pak se snažila odreagovat pro změnu na bruslích – tentokrát těch kolečkových.
A zatímco ona teprve před chvílí odložila učivo střední školy, bratr už do sebe „nalévá“ látku na bakalářské státnice.
I u babičky se každý ptá, co je nového, protože je to všechny zajímá, takže se furt točíme kolem ledu. Málokdy se stane, že bych na bruslení vůbec nemyslela.