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Karvinští házenkáři zůstávají bez porážky, Zubří přeskočilo Plzeň a je druhé

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  20:35

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Házenkáři Karviné vyhráli v 5. kole extraligy v Lovosicích 29:27 a po pěti zápasech zůstávají jediným stoprocentním týmem v soutěži. Uspěly rovněž Dukla Praha a Zubří, které se v tabulce dostaly před dosud druhou Plzeň. Obhájce titulu má však k dobru nedělní zápas ve Zlíně.

Karviná vedla po prvním poločase v Lovosicích o šest gólů, jenže domácí po změně stran skóre otočili. Závěr zápasu patřil hostujícímu celku, jehož výhru pečetil 14 sekund před koncem Vojtěch Prašivka, se sedmi góly nejlepší střelec Karviné.

Dukla zvítězila 34:26 v Novém Veselí a po úvodní porážce s Karvinou uspěla počtvrté za sebou. Osmi trefami přispěl k výhře Daniel Erebai. Osm bodů má také třetí Zubří, jež porazilo Jičín 33:28.

Extraliga mužů
5. kolo 3. 10. 2026 18:00
HK FCC Město Lovosice : HCB Karviná 27:29 (12:18)
Góly:
2. Fornbaum,2. Fornbaum,4. Fornbaum,8. Fornbaum,11. Stach,15. Křížek,17. Tóth,25. Mizera,36. Fech,37. Chotěborský,41. Pokorný,44. Chotěborský,47. Křížek,48. Říha,50. Chotěborský,50. Kupa,52. Kupa,55. Říha
Góly:
1. Nantl,2. J. Patzel,3. Prašivka,4. Prašivka,5. J. Patzel,6. Prašivka,7. Vojtěch Košťálek,9. J. Patzel,10. Jovanovič,12. Prašivka,13. Prašivka,14. Křístek,18. Jovanovič,23. Bajer,26. J. Patzel,28. Prašivka,28. Vojtěch Košťálek,34. Harabiš,44. J. Patzel,48. Užek,54. Skalický,56. J. Patzel,57. Harabiš,58. Užek,60. Prašivka
Sestavy:
Voljuvač, Zetek – Pokorný, Kupa, Chotěborský, Čermák, Tóth, Bíža, Doškář, J. Novák, Fech, Stach, Fornbaum, Křížek, Mizera, Říha.
Sestavy:
Vojtěch Košťálek, Marek – Jovanovič, Prašivka, Valent, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.

Rozhodčí: Bareš, Háza

Počet diváků: 631

Extraliga mužů
5. kolo 3. 10. 2026 17:00
TJ Sokol Nové Veselí : HC Dukla Praha 26:34 (10:17)
Góly:
3. Bogdiun,5. Bogdiun,8. Krejz,19. Honc,21. Resch,21. Koníček,25. Popela,26. Resch,36. Resch,38. Gregorovič,40. Resch,40. Gregorovič,42. O. Štěpán,43. Gregorovič,44. Resch,47. Bogdiun,50. Honc,51. Kakač,55. Koníček,56. Gregorovič,57. Popela,59. Resch,59. Resch,60. R. Navrátil
Góly:
1. Krušberský,3. Krušberský,6. Šubrt,7. M. Rakouský,9. Šubrt,11. Šubrt,15. M. Rakouský,16. Erebai,18. Erebai,20. Blecha,21. Moravčík,23. Blecha,24. Erebai,28. Erebai,29. Šubrt,32. Sviták,34. Duda,37. M. Rakouský,38. M. Rakouský,42. Šubrt,43. M. Rakouský,43. Melich,44. Blecha,46. Melich,46. Krušberský,47. Erebai,49. Kabátník,49. Erebai,50. Erebai,52. Gdovec,57. Erebai,58. Sanislo
Sestavy:
Štohanzl, Adam Tůma – Honc, Bogdiun, F. Tůma, R. Navrátil, Popela, Melichar, Resch, Kakač, Koníček, O. Štěpán, Krejz, Gregorovič, David Dlouhý, Trifanov.
Sestavy:
Šmíd, Grabemann – Šubrt, Sanislo, Vojtela, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Gdovec, Melich, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník, Hrubý.
Červené karty:
Červené karty:
29. Moravčík, 40. Sviták

Rozhodčí: Vojtěch Beňuš – Jakub Uhlíř

Extraliga mužů
5. kolo 3. 10. 2026 18:00
HC ROBE Zubří : HBC Jičín 33:28 (18:15)
Góly:
3. Matouš,5. Matouš,8. Kyryljuk,9. Skýpala,12. Hrstka,14. Matouš,17. Kyryljuk,18. Hrstka,20. Matouš,21. Kyryljuk,21. Šnepsts,22. O. Krupa,23. Dufek,24. Skýpala,26. Kunert,28. Kunert,31. Skýpala,32. Kyryljuk,33. Kyryljuk,34. Markatatos,36. Matouš,38. Kyryljuk,39. Chovanec,41. Šnepsts,42. O. Krupa,44. Kyryljuk,47. Šnepsts,54. Kunert,55. Chovanec,58. Gašpar,58. Chovanec
Góly:
2. Krahulec,8. Kula,11. Morávek,12. J. Dolejší,15. J. Dolejší,16. J. Dolejší,19. J. Dolejší,21. A. Dolejší,22. Kula,27. Adam Tůma,27. Rychna,28. Adam Tůma,30. Holubec,32. Brádler,34. J. Dolejší,36. Brádler,38. Miľko,40. Adam Tůma,41. A. Dolejší,44. Miľko,45. Stejskal,48. J. Dolejší,51. Brádler,54. Brádler,58. Brádler,60. A. Dolejší
Sestavy:
Dufek, B. Pšenica – Chovanec, Markatatos, Hrstka, Pírek, Kunert, Jaša, Matouš, Šnepsts, O. Krupa, Kyryljuk, Dudáš, Skýpala, Gašpar.
Sestavy:
Mičke, Machalický – Holubec, Rychna, Krahulec, J. Dolejší, Ostrowski, Adam Tůma, Miľko, Brádler, Pekař, Stejskal, A. Dolejší, Morávek, Kula, Tobera.
Červené karty:
Červené karty:
26. Pekař, 34. Holubec

Rozhodčí: Adam Beneš, Petr Novák

KLUBZÁPASYVÝHRYREMÍZYPROHRYSKÓREBODY
1.Karviná5500168:14310
2.Dukla Praha5401187:1458
3.Zubří5401154:1318
4.Talent tým Plzeňského kraje4310117:1037
5.Nové Veselí5302139:1336
6.Lovosice5212159:1495
7.Jičín5203141:1454
8.Zlín4103108:1232
9.Kopřivnice4103101:1172
10.KP Brno4103103:1252
11.Frýdek-Místek4004101:1300
12.Strakonice4004116:1500
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Košice vs. MichalovceHokej - 8. kolo - 3. 10. 2026:Košice vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.01
  • 50.00
  • 150.00
Španělsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 3. 10. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.06
  • 13.00
  • 35.00
S. Makedonie vs. SkotskoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:S. Makedonie vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.80
  • 3.70
  • 1.52
Švýcarsko vs. SlovinskoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:Švýcarsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.85
  • 3.70
  • 4.20
Edmonton vs. SeattleHokej - - 4. 10. 2026:Edmonton vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
4. 10. 01:00
  • 1.85
  • 4.29
  • 3.69
Columbus vs. UtahHokej - - 4. 10. 2026:Columbus vs. Utah //www.idnes.cz/sport
4. 10. 01:00
  • 2.60
  • 4.03
  • 2.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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