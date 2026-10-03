Karvinští házenkáři zůstávají bez porážky, Zubří přeskočilo Plzeň a je druhé

Karviná vedla po prvním poločase v Lovosicích o šest gólů, jenže domácí po změně stran skóre otočili. Závěr zápasu patřil hostujícímu celku, jehož výhru pečetil 14 sekund před koncem Vojtěch Prašivka, se sedmi góly nejlepší střelec Karviné.
Dukla zvítězila 34:26 v Novém Veselí a po úvodní porážce s Karvinou uspěla počtvrté za sebou. Osmi trefami přispěl k výhře Daniel Erebai. Osm bodů má také třetí Zubří, jež porazilo Jičín 33:28.
2. Fornbaum,2. Fornbaum,4. Fornbaum,8. Fornbaum,11. Stach,15. Křížek,17. Tóth,25. Mizera,36. Fech,37. Chotěborský,41. Pokorný,44. Chotěborský,47. Křížek,48. Říha,50. Chotěborský,50. Kupa,52. Kupa,55. Říha
1. Nantl,2. J. Patzel,3. Prašivka,4. Prašivka,5. J. Patzel,6. Prašivka,7. Vojtěch Košťálek,9. J. Patzel,10. Jovanovič,12. Prašivka,13. Prašivka,14. Křístek,18. Jovanovič,23. Bajer,26. J. Patzel,28. Prašivka,28. Vojtěch Košťálek,34. Harabiš,44. J. Patzel,48. Užek,54. Skalický,56. J. Patzel,57. Harabiš,58. Užek,60. Prašivka
Voljuvač, Zetek – Pokorný, Kupa, Chotěborský, Čermák, Tóth, Bíža, Doškář, J. Novák, Fech, Stach, Fornbaum, Křížek, Mizera, Říha.
Vojtěch Košťálek, Marek – Jovanovič, Prašivka, Valent, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Rozhodčí: Bareš, Háza
Počet diváků: 631
3. Bogdiun,5. Bogdiun,8. Krejz,19. Honc,21. Resch,21. Koníček,25. Popela,26. Resch,36. Resch,38. Gregorovič,40. Resch,40. Gregorovič,42. O. Štěpán,43. Gregorovič,44. Resch,47. Bogdiun,50. Honc,51. Kakač,55. Koníček,56. Gregorovič,57. Popela,59. Resch,59. Resch,60. R. Navrátil
1. Krušberský,3. Krušberský,6. Šubrt,7. M. Rakouský,9. Šubrt,11. Šubrt,15. M. Rakouský,16. Erebai,18. Erebai,20. Blecha,21. Moravčík,23. Blecha,24. Erebai,28. Erebai,29. Šubrt,32. Sviták,34. Duda,37. M. Rakouský,38. M. Rakouský,42. Šubrt,43. M. Rakouský,43. Melich,44. Blecha,46. Melich,46. Krušberský,47. Erebai,49. Kabátník,49. Erebai,50. Erebai,52. Gdovec,57. Erebai,58. Sanislo
Štohanzl, Adam Tůma – Honc, Bogdiun, F. Tůma, R. Navrátil, Popela, Melichar, Resch, Kakač, Koníček, O. Štěpán, Krejz, Gregorovič, David Dlouhý, Trifanov.
Šmíd, Grabemann – Šubrt, Sanislo, Vojtela, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Gdovec, Melich, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník, Hrubý.
29. Moravčík, 40. Sviták
Rozhodčí: Vojtěch Beňuš – Jakub Uhlíř
3. Matouš,5. Matouš,8. Kyryljuk,9. Skýpala,12. Hrstka,14. Matouš,17. Kyryljuk,18. Hrstka,20. Matouš,21. Kyryljuk,21. Šnepsts,22. O. Krupa,23. Dufek,24. Skýpala,26. Kunert,28. Kunert,31. Skýpala,32. Kyryljuk,33. Kyryljuk,34. Markatatos,36. Matouš,38. Kyryljuk,39. Chovanec,41. Šnepsts,42. O. Krupa,44. Kyryljuk,47. Šnepsts,54. Kunert,55. Chovanec,58. Gašpar,58. Chovanec
2. Krahulec,8. Kula,11. Morávek,12. J. Dolejší,15. J. Dolejší,16. J. Dolejší,19. J. Dolejší,21. A. Dolejší,22. Kula,27. Adam Tůma,27. Rychna,28. Adam Tůma,30. Holubec,32. Brádler,34. J. Dolejší,36. Brádler,38. Miľko,40. Adam Tůma,41. A. Dolejší,44. Miľko,45. Stejskal,48. J. Dolejší,51. Brádler,54. Brádler,58. Brádler,60. A. Dolejší
Dufek, B. Pšenica – Chovanec, Markatatos, Hrstka, Pírek, Kunert, Jaša, Matouš, Šnepsts, O. Krupa, Kyryljuk, Dudáš, Skýpala, Gašpar.
Mičke, Machalický – Holubec, Rychna, Krahulec, J. Dolejší, Ostrowski, Adam Tůma, Miľko, Brádler, Pekař, Stejskal, A. Dolejší, Morávek, Kula, Tobera.
26. Pekař, 34. Holubec
Rozhodčí: Adam Beneš, Petr Novák
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|REMÍZY
|PROHRY
|SKÓRE
|BODY
|1.
|Karviná
|5
|5
|0
|0
|168:143
|10
|2.
|Dukla Praha
|5
|4
|0
|1
|187:145
|8
|3.
|Zubří
|5
|4
|0
|1
|154:131
|8
|4.
|Talent tým Plzeňského kraje
|4
|3
|1
|0
|117:103
|7
|5.
|Nové Veselí
|5
|3
|0
|2
|139:133
|6
|6.
|Lovosice
|5
|2
|1
|2
|159:149
|5
|7.
|Jičín
|5
|2
|0
|3
|141:145
|4
|8.
|Zlín
|4
|1
|0
|3
|108:123
|2
|9.
|Kopřivnice
|4
|1
|0
|3
|101:117
|2
|10.
|KP Brno
|4
|1
|0
|3
|103:125
|2
|11.
|Frýdek-Místek
|4
|0
|0
|4
|101:130
|0
|12.
|Strakonice
|4
|0
|0
|4
|116:150
|0