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Další porážka v Evropské lize. Karvinští házenkáři nestačili na lisabonskou Benfiku

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  21:11

Karvinský Patrik Fulnek se snaží dostat ze sevření Mártona Vargy z Balatonfüredi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinští házenkáři se nedočkali prvních bodů v Evropské lize ani ve třetím kole, v němž doma prohráli s lisabonskou Benfikou 26:35. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny F s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým, který po předchozích dvou porážkách poprvé bodoval.

Baník odehrál proti bronzovému týmu z minulé sezony portugalské ligy dlouho vyrovnanou první půli, ale v obraně si nevěděl rady s pravou spojkou Joaquímem Nazarém, který do přestávky nastřílel sedm gólů a byl hlavním strůjcem čtyřbrankového poločasového náskoku hostů.

Po změně stran Slezanům svitla naděje, snížili na 24:26, ale vzápětí je postihl skoro devítiminutový střelecký výpadek. Sami během této pasáže šestkrát inkasovali a v závěru jejich manko narostlo i na deset branek.

Nazaré se nakonec zastavil na 11 gólech, nejlepším domácím střelcem byl s šesti trefami Samuel Valent. Odvetná část základní fáze Evropské ligy bude pokračovat za více než měsíc, Karviná ji zahájí 17. listopadu v Lisabonu.

Evropská liga házenkářů

3. kolo skupiny F

Karviná - Benfica Lisabon 26:35 (14:18)
Nejvíce branek: Valent 6, J. Patzel 4/1, Užek a Široký po 3, Skalický 3/1 - Nazaré 11, Barbeito Soriano 7, Heldal 6/1.

Pohár EHF
3. kolo 13. 10. 2026 18:45
HCB Karviná : Benfica Lisabon 26:35 (14:18)
Góly:
2. Široký,3. Jovanovič,5. Široký,6. Široký,10. Hajko,14. J. Patzel,20. Valent,24. Valent,25. Prašivka,26. Prašivka,29. Užek,33. J. Patzel,34. Skalický,34. Valent,36. Nantl,40. Užek,42. Valent,43. Valent,44. Bajer,45. Valent,46. Skalický,55. Užek,60. J. Patzel
Góly:
2. Barbeito Soriano,3. Heldal,4. Bogojevic,6. Nazaré,8. Nazaré,9. Nazaré,11. Barbeito Soriano,13. Heldal,15. Oliveira Pegas,18. Labayen Izquierdo,21. Vailupau,22. Labayen Izquierdo,23. Nazaré,24. Nazaré,27. Nazaré,28. Vailupau,29. Nazaré,30. Heldal,33. Rodriguez,36. Nazaré,37. Labayen Izquierdo,41. Vailupau,42. Vailupau,43. Nazaré,48. Barbeito Soriano,49. Nazaré,50. Barbeito Soriano,51. Heldal,53. Barbeito Soriano,55. Barbeito Soriano,57. Barbeito Soriano,58. Nazaré,59. Heldal
Sestavy:
Vojtěch Košťálek, Tabara, Marek – Jovanovič, Prašivka, Valent, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Sestavy:
Árnason, Thulin – Nazaré, Meireles, Bogojevic, A. Freire Mendes, Barbeito Soriano, Padolus, Franca Silva, Oliveira Pegas, Borges Hernández, Labayen Izquierdo, Heldal, J. Bandeira Lourenco, Vailupau, Rodriguez.

Rozhodčí: Fabryczny, Rawicki (POL)

Počet diváků: 1500

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Viking vs. BayernFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Viking vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
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RB Lipsko vs. EindhovenFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:RB Lipsko vs. Eindhoven //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
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