Další porážka v Evropské lize. Karvinští házenkáři nestačili na lisabonskou Benfiku

Baník odehrál proti bronzovému týmu z minulé sezony portugalské ligy dlouho vyrovnanou první půli, ale v obraně si nevěděl rady s pravou spojkou Joaquímem Nazarém, který do přestávky nastřílel sedm gólů a byl hlavním strůjcem čtyřbrankového poločasového náskoku hostů.
Po změně stran Slezanům svitla naděje, snížili na 24:26, ale vzápětí je postihl skoro devítiminutový střelecký výpadek. Sami během této pasáže šestkrát inkasovali a v závěru jejich manko narostlo i na deset branek.
Nazaré se nakonec zastavil na 11 gólech, nejlepším domácím střelcem byl s šesti trefami Samuel Valent. Odvetná část základní fáze Evropské ligy bude pokračovat za více než měsíc, Karviná ji zahájí 17. listopadu v Lisabonu.
Evropská liga házenkářů
3. kolo skupiny F
Karviná - Benfica Lisabon 26:35 (14:18)
2. Široký,3. Jovanovič,5. Široký,6. Široký,10. Hajko,14. J. Patzel,20. Valent,24. Valent,25. Prašivka,26. Prašivka,29. Užek,33. J. Patzel,34. Skalický,34. Valent,36. Nantl,40. Užek,42. Valent,43. Valent,44. Bajer,45. Valent,46. Skalický,55. Užek,60. J. Patzel
2. Barbeito Soriano,3. Heldal,4. Bogojevic,6. Nazaré,8. Nazaré,9. Nazaré,11. Barbeito Soriano,13. Heldal,15. Oliveira Pegas,18. Labayen Izquierdo,21. Vailupau,22. Labayen Izquierdo,23. Nazaré,24. Nazaré,27. Nazaré,28. Vailupau,29. Nazaré,30. Heldal,33. Rodriguez,36. Nazaré,37. Labayen Izquierdo,41. Vailupau,42. Vailupau,43. Nazaré,48. Barbeito Soriano,49. Nazaré,50. Barbeito Soriano,51. Heldal,53. Barbeito Soriano,55. Barbeito Soriano,57. Barbeito Soriano,58. Nazaré,59. Heldal
Vojtěch Košťálek, Tabara, Marek – Jovanovič, Prašivka, Valent, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Árnason, Thulin – Nazaré, Meireles, Bogojevic, A. Freire Mendes, Barbeito Soriano, Padolus, Franca Silva, Oliveira Pegas, Borges Hernández, Labayen Izquierdo, Heldal, J. Bandeira Lourenco, Vailupau, Rodriguez.
Rozhodčí: Fabryczny, Rawicki (POL)
Počet diváků: 1500