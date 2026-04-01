Karvinští házenkáři jsou v semifinále, Frýdek-Místek neuhrál ani jedno vítězství

Karviná coby nejlepší tým základní části potvrdila proti osmému nasazenému celku roli jasného favorita, všechny duely vyhrála minimálně šestigólovým rozdílem.
Frýdek-Místek - Karviná 30:36 (11:16)
Čtvrtfinále play off, 3. zápas
Nejvíce branek: Bureš 7, Ondrušík 6, Růža 5 - Blyzňuk 7, V. Patzel 5, Hajko 4, Harabiš 4/2. Konečný stav série: 0:3.
Nejlepším střelcem vítězů byl se sedmi brankami Ilja Blyzňuk, stejnou bilanci měl na straně poraženého mužstva Zbyněk Bureš.
Zbývající tři čtvrtfinálové série ještě pokračují.
V neděli čeká Karvinou domácí odveta čtvrtfinále Evropského poháru proti týmu Izvidač, první zápas v Bosně prohráli svěřenci reprezentačního trenéra Michala Brůny o pět branek.