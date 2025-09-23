Karvinští poprvé prohráli, Zubří rozhodlo sedmičkou v poslední sekundě

  20:12
Karvinští házenkáři v novém ročníku extraligy poprvé zaváhali. Obhájci titulu v utkání čtvrtého kola prohráli 34:35 v Zubří, které rozhodlo sedmičkou v poslední sekundě zápasu.

Extraliga házené Zubří (žlutá) vs. Karviná. | foto: Salač JanMAFRA

V Zubří se hrál vyrovnaný zápas. Domácí sice v úvodu druhé půle odskočili na rozdíl čtyř gólů, Karviná ale ztrátu záhy smazala. Při poslední akci utkání pak hosté faulovali a ze sedmičky zajistil valašskému celku vítězství Jakub Hrstka.

Výrazný podíl na třetí výhře Zubří za sebou měli také Lukáš Mořkovský a Dušan Palát, kteří se postarali o jedenáct, respektive deset branek. V čele neúplné tabulky tak mají Karviná, Plzeň, Zubří a Brno shodně po šesti bodech.

Chance extraliga házenkářů

4. kolo:

Zubří - Karviná 35:34 (17:16)
Nejvíce branek: Mořkovský 11, Palát 10, Matouš 4, Hrstka 4/2 - J. Patzel a Blyzňuk po 8, V. Patzel 6/1.

6. kolo:

Dukla Praha - KP Brno 31:33 (16:17)
Nejvíce branek: Josef 10/4, Duda 5, Erebai 4 - Moješcik 10, Kocich 5/2.

Tabulka:

1.Karviná4301142:1086
2.Talent tým Plzeňského kraje330097:676
3.Zubří4301127:1186
4.KP Brno4301116:1156
5.Frýdek-Místek220068:574
6.Dukla Praha320192:834
7.Lovosice110033:312
8.Jičín310280:982
9.Kopřivnice300374:810
10.Zlín300383:1020
11.Nové Veselí300371:930
12.Strakonice300370:1000

