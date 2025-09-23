V Zubří se hrál vyrovnaný zápas. Domácí sice v úvodu druhé půle odskočili na rozdíl čtyř gólů, Karviná ale ztrátu záhy smazala. Při poslední akci utkání pak hosté faulovali a ze sedmičky zajistil valašskému celku vítězství Jakub Hrstka.
Výrazný podíl na třetí výhře Zubří za sebou měli také Lukáš Mořkovský a Dušan Palát, kteří se postarali o jedenáct, respektive deset branek. V čele neúplné tabulky tak mají Karviná, Plzeň, Zubří a Brno shodně po šesti bodech.
Chance extraliga házenkářů
4. kolo:
Zubří - Karviná 35:34 (17:16)
6. kolo:
Dukla Praha - KP Brno 31:33 (16:17)
Tabulka:
|1.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|142:108
|6
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|3
|3
|0
|0
|97:67
|6
|3.
|Zubří
|4
|3
|0
|1
|127:118
|6
|4.
|KP Brno
|4
|3
|0
|1
|116:115
|6
|5.
|Frýdek-Místek
|2
|2
|0
|0
|68:57
|4
|6.
|Dukla Praha
|3
|2
|0
|1
|92:83
|4
|7.
|Lovosice
|1
|1
|0
|0
|33:31
|2
|8.
|Jičín
|3
|1
|0
|2
|80:98
|2
|9.
|Kopřivnice
|3
|0
|0
|3
|74:81
|0
|10.
|Zlín
|3
|0
|0
|3
|83:102
|0
|11.
|Nové Veselí
|3
|0
|0
|3
|71:93
|0
|12.
|Strakonice
|3
|0
|0
|3
|70:100
|0