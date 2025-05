„Naše obrana byla tentokrát hrozná. Na tolik inkasovaných branek se vyhrát nedá, zvlášť venku. Plzeň odehrála daleko lepší zápas než u nás, naopak my byli hodně špatní,“ uznal naopak Denis Harabiš, křídelník karvinských obhájců titulu.

Plzeň potřebovala zareagovat na zpackaný úvodní duel na severu Moravy, kde padla jasně 23:30. Dlouho se jí to dařilo, už v první půli nasázela soupeři dvacet gólů, náskok si držela i po pauze. A když v 51. minutě křídelník Vinkelhöfer poslal domácí do vedení 30:25, zdálo se být rozhodnuto.

Jenže závěr byl vyhrocený. Douda a Baumruk promarnili jasné šance, Karviná poté trpělivě ukrajovala z manka a v 58. minutě Harabiš snížil na 29:30. V dalším útoku ale hosté zbytečně faulovali a posledních 18 vteřin Plzeň zvládla. Levoruký křídelník Skopár v závěrečné akci rozhodl, Karviná tak poprvé v play off padla, čtvrtfinále i semifinále zvládla stejně jako Plzeň jasně 3:0 na zápasy.

„Na konci jsme udělali spoustu kravin, vyházeli pár balonů a najednou to bylo zase o gól. Mám radost, že jsme to zvládli, teď jedeme do Karviné a oni jsou pod tlakem. Prostě se jede od začátku,“ hlásila plzeňská spojka Milan Škvařil.

Milan Škvařil se snaží zakončit plzeňskou akci.

„Z naší strany to byl hrozný výkon, ale nakonec jsme prohráli jen o dva góly. Když zlepšíme obranu, nemáme se čeho bát a půjdeme si v dalším utkání pro výhru. Doma hrajeme vždycky lépe,“ sdělil Harabiš, s osmi góly nejlepší střelec Baníku.

„Ke konci tam bylo hodně emocí, každá lavička to viděla po svém. Ale to je finále. Karviná má obrovský tlak, sílu, rychlost, válcují to. V tom jsme se s nimi dnes vyrovnali a v to musíme pokračovat dál. Pakliže se to povede, máme herní kvalitu na to, abychom je znovu porazili,“ konstatoval kouč Štochl.

Další duel je na programu již v pátek od 18 hodin v Karviné. „O porážce už teď nemá cenu přemýšlet. Nejdůležitější je vždy ten poslední zápas v play off,“ řekl Harabiš.

„Je to boj, všichni se rveme a jedeme dál,“ reagoval Škvařil.