Lákadlo karlovarských dostihů: souboj Portorikos vs. Black Canyon

Osm tříletých a starších středotraťařů se sejde v 91. Ceně Města Karlovy Vary. Jako ústřední dostih byla uváděná již při slavnostním zahajovacím mítinku v roce 1899. Za tu dlouhou dobu mnohokrát změnila svoji podobu.



Do roku 1920 byla vypisována jako překážkový dostih na 4 500 metrů. Později se běhala výhradně jako rovinová zkouška na vzdálenosti 1 600 metrů až 2 800 metrů, až se ustálila na dnešní délce 2 000 metrů. Dostih nosí desítky let přívlastek Memoriál Josefa Dolejšího. Pořadatelé tím vzdávají hold karlovarskému rodákovi a jednomu z předních jezdců osmdesátých let minulého století, který své jezdecké začátky spojil právě s dvorským závodištěm.

Velká pozornost je věnována dvěma koním, kteří by teoreticky měli bojovat o vítězství. Pro obhajobu loňského prvenství přijíždí červnový vítěz jedničkového Memoriálu Vlastimila Smolíka a jeden z nejzkušenějších koní v poli Portorikos (žokej Tomáš Lukášek).

Největším soupeřem by sedmiletému hnědákovi měl být lehký vítěz pražské Velké květnové ceny Black Canyon (žokej Milan Zatloukal).

Na jejich zaváhání bude čekat stříbrná ze slovenské Ceny zimní královny a letošní vítězka dostihu druhé kategorie Lady Rosenburg (žokej Adam Florian).

Poslední start se mu sice nevydařil, ale třídu mezi dvouletými prokázal třetím místem v Ceně Masise a čtvrtým v Gerschově memoriálu Torrero (žokej Jan Verner).

Do boje o příčky nejvyšší by se mohl zapojit červnový vítěz dostihu třetí kategorie Royal Town (žokej Radek Koplík) i loňský premiant Bratislavské míle Red Persian (žokejka Martina Havelková), byť ten za svými výkony v minulém roce zatím trochu zaostává.

Čekatel na svůj první životní triumf Armitago (Michaela Musialová) startoval letos třikrát na úrovni třetí a čtvrté kategorie, kde posbíral jedno třetí a dvě druhá místa. Zužitkovat by ke svému prospěchu mohl také nejmenší nesenou váhu.

Své příznivce si určitě najde klisna s výrazným jménem Imsexyandiknowit (žokej David Liška), která se karlovarskému publiku představila poprvé začátkem července v dostihu druhé kategorie. Tehdy ale skončila jako šestá.

Nedělní mítink začíná třicet minut po třinácté hodině a start úvodního dostihu je na programu ve 14 hodin.

Diváci, kteří na závodiště nemohou dorazit osobně, celé dění mohou sledovat prostřednictvím on-line přenosu na internetovém portálu EquiTV.