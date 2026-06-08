Mistrovské Karlovarsko opouštějí i mladí reprezentanti Pastrňák s Klimešem

Rozpad kádru, který ve finále proti Lvům Praha ovládl poslední extraligový ročník, doplňují odchody obou zahraničních univerzálů Renarse Jansonse a Nikoly Gjorgieva i španělského smečaře Víctora Rodrígueze.
Koncem minulého týdne Karlovarsko oznámilo ukončení angažmá klíčového nahrávače Maximiliana Chirivina a blokaře Petra Špuláka.
Pastrňák v Karlovarsku volejbalově dospěl. Do klubu přišel v roce 2022 jako šestnáctiletý. V té době byl považován za jeden z největších talentů českého volejbalu a hned se připojil k A-týmu.
„Nebyla to jednoduchá cesta a já jsem strašně šťastný, že došla k úspěšnému konci. Matěj byl oporou našich mládežnických týmů, kde svědomitě předával své zkušenosti mladším kolegům, a odměnou mu byla nejdřív historicky první medaile v naší mládeži a posléze dvě zlaté s kategorii U-22. Za klub jsem strašně rád, že jsme u nás dokázali zformovat dalšího hráče, který momentálně došel až do české reprezentace a odešel od nás se zlatou medailí na krku,“ uvedl na instagramu manažer klubu Ondřej Hudeček. Kam Pastrňák zamíří, zatím není jasné.
Podobně na tom je blokař Klimeš, jenž na západ Čech přišel z Beskyd po průlomové minulé sezoně, kdy se dostal i do seniorské reprezentace a pomohl jí ke čtvrtému místu na MS.
„Věděli jsme, že to bude pouze na rok, přesto jsme moc rádi, že si před rokem Toník vybral právě nás. I díky jeho rozhodnutí jsme mohli letos slavit .Tonda je krásný příklad toho, jak má být vedena profesionální kariéra. Bylo jasné, že tomuto talentu musí být česká liga malá, a my jsme rádi, že jsme mu mohli pomoci v přechodu k profesionálnímu volejbalu,“ uvedl klub.