Volejbalisté Karlovarska s předstihem ovládli základní část extraligy

  23:08
Volejbalisté Karlovarska si výhrou 3:0 v Brně zajistili vítězství v základní části extraligy. Druhé České Budějovice podlehly stejně jako minulý týden v semifinále Českého poháru Lvům Praha, i když tentokrát vzaly úřadujícím českým šampionům úvodní dva sety.

Jakub Ihnát (vlevo) z týmu Lvi Praha se pokouší překvapit karlovarský dvojblok Maximiliano Chirivino a Petr Špulák. | foto: Kamaryt MichalČTK

Jihostroj ztrácí na Karlovarsko čtyři body a v základní části odehraje už jen jedno utkání s Odolenou Vodou. Západočechy čekají dva zápasy. Českým Budějovicím nepomohlo v souboji s čerstvým vítězem domácího poháru ani 27 bodů Josefa Leštiny. Zápas trval přes dvě a půl hodiny.

Zlín si upevnil desátou příčku, která jako poslední zaručuje postup do předkola play off, když porazil jedenácté Benátky nad Jizerou 3:1. Dva zápasy před koncem na ně má tříbodový náskok.

Ani 28 bodů Jana Vodičky nestačilo Ústí nad Labem k úspěchu na palubovce Příbrami, kde poslední tým tabulky prohrál 2:3.

ČEZ extraliga volejbalistů

24. kolo:

Zlín - Benátky nad Jizerou 3:1 (20, -18, 12, 17)
Nejvíce bodů: Jonah Gilbert 24, Fišer 17, Jackson Gilbert 12 - Perry 16, Šulc 13, Darmois 11.

Brno - Karlovarsko 0:3 (-22, -21, -22)
Nejvíce bodů: Nadaždin 17, Pražák a Janků po 12 - Gjorgiev 19, Pastrňák 14, Klimeš 8.

Kladno - Ostrava 3:1 (-21, 14, 15, 10)
Nejvíce bodů: Svoboda 22, Nejman 17, Zajíček 10 - Chwastyk 10, Mazoch 7, Fachinetti 6.

Beskydy - Odolena Voda 3:2 (-22, 25, 23, -19, 13)
Nejvíce bodů: Sztolarik 27, Koloušek 18, Zelenka 16 - J. Demar 20, Hladík 17, Dvořák a Patočka po 12.

Příbram - Ústí nad Labem 3:2 (21, -22, -22, 22, 16)
Nejvíce bodů: Nevjadomskyj 21, González 15, Tóth 13 - Vodička 28, Koranda a Tibitanzl po 15.

České Budějovice - Lvi Praha 2:3 (-24, -27, 23, 21, -18)
Nejvíce bodů: Leština 27, Brichta 24, Sedláček 15 - Conde 19, Benda 13, Crer 11.

Tabulka:

1.Karlovarsko221901259:141758:137958
2.České Budějovice231622360:221978:170454
3.Lvi Praha221531358:221887:165452
4.Odolena Voda221041749:392010:193839
5.Kladno22764548:421940:191837
6.Liberec22933744:401806:186135
7.Brno227231035:491819:190728
8.Ostrava227211238:461838:194426
9.Příbram236231236:511922:202025
10.Zlín226221231:511732:189024
11.Benátky nad Jizerou226031327:501667:178321
12.Beskydy223231430:551769:195516
13.Ústí nad Labem223231423:571678:185116
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta. Kohouti se přiblížili sestupu

Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.

Tahle krize nekončí. Fotbalisté Tottenhamu ve 29. kole Premier League prohráli ve čtvrtek večer na půdě Crystal Palace a na sestupové příčky mají dál pouze jednobodový náskok. V londýnském derby...

Volejbalisté Karlovarska s předstihem ovládli základní část extraligy

Jakub Ihnát (vlevo) z týmu Lvi Praha se pokouší překvapit karlovarský dvojblok...

Volejbalisté Karlovarska si výhrou 3:0 v Brně zajistili vítězství v základní části extraligy. Druhé České Budějovice podlehly stejně jako minulý týden v semifinále Českého poháru Lvům Praha, i když...

5. března 2026  23:08

Barcelona se probudila pozdě. K vítězství nestačily ani Satoranského trojky v závěru

Tomáš Satoranský zakončuje.

Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize třetí zápas v řadě. V Miláně podlehli 84:87 poté, co se jim téměř povedlo zlikvidovat manko 27 bodů, s nímž vstupovali do poslední čtvrtiny. Tomáš...

5. března 2026  22:55

„Pan trenér Hapal" dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční...

V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla...

5. března 2026  22:46

Bouzková v Indian Wells končí opět v prvním kole, nestačila na Townsendovou

Marie Bouzková ve čtvrtfinále na turnaji v mexické Meridě.

Česká tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Indian Wells stejně jako loni už v prvním kole. S Američankou Taylor Townsendovou prohrála 2:6 a 1:6.

5. března 2026  22:38

Nymburk v repríze finále NBL hladce zdolal Brno, za Děčín zazářil šestnáctiletý Houška

Šestnáctiletý Marek Houška z Děčína (v modrém) zaujal svým výkonem proti Ústí...

Nymburk zvítězil v repríze loňského finále ligy basketbalistů nad Brnem jednoznačně 92:60 a upevnil si vedení v nadstavbové skupině A1. V severočeském derby Ústí nad Labem porazilo Děčín 78:70....

5. března 2026  21:19,  aktualizováno  22:03

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

5. března 2026  21:31

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem...

5. března 2026  20:48

Velká cena Austrálie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris před Maxem Verstappenem.

Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Program, výsledky i další...

5. března 2026  19:48

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

5. března 2026  19:26

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...

5. března 2026  19:22

