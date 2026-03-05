Volejbalisté Karlovarska s předstihem ovládli základní část extraligy

Jihostroj ztrácí na Karlovarsko čtyři body a v základní části odehraje už jen jedno utkání s Odolenou Vodou. Západočechy čekají dva zápasy. Českým Budějovicím nepomohlo v souboji s čerstvým vítězem domácího poháru ani 27 bodů Josefa Leštiny. Zápas trval přes dvě a půl hodiny.
Zlín si upevnil desátou příčku, která jako poslední zaručuje postup do předkola play off, když porazil jedenácté Benátky nad Jizerou 3:1. Dva zápasy před koncem na ně má tříbodový náskok.
Ani 28 bodů Jana Vodičky nestačilo Ústí nad Labem k úspěchu na palubovce Příbrami, kde poslední tým tabulky prohrál 2:3.
ČEZ extraliga volejbalistů
24. kolo:
Zlín - Benátky nad Jizerou 3:1 (20, -18, 12, 17)
Brno - Karlovarsko 0:3 (-22, -21, -22)
Kladno - Ostrava 3:1 (-21, 14, 15, 10)
Beskydy - Odolena Voda 3:2 (-22, 25, 23, -19, 13)
Příbram - Ústí nad Labem 3:2 (21, -22, -22, 22, 16)
České Budějovice - Lvi Praha 2:3 (-24, -27, 23, 21, -18)
Tabulka:
|1.
|Karlovarsko
|22
|19
|0
|1
|2
|59:14
|1758:1379
|58
|2.
|České Budějovice
|23
|16
|2
|2
|3
|60:22
|1978:1704
|54
|3.
|Lvi Praha
|22
|15
|3
|1
|3
|58:22
|1887:1654
|52
|4.
|Odolena Voda
|22
|10
|4
|1
|7
|49:39
|2010:1938
|39
|5.
|Kladno
|22
|7
|6
|4
|5
|48:42
|1940:1918
|37
|6.
|Liberec
|22
|9
|3
|3
|7
|44:40
|1806:1861
|35
|7.
|Brno
|22
|7
|2
|3
|10
|35:49
|1819:1907
|28
|8.
|Ostrava
|22
|7
|2
|1
|12
|38:46
|1838:1944
|26
|9.
|Příbram
|23
|6
|2
|3
|12
|36:51
|1922:2020
|25
|10.
|Zlín
|22
|6
|2
|2
|12
|31:51
|1732:1890
|24
|11.
|Benátky nad Jizerou
|22
|6
|0
|3
|13
|27:50
|1667:1783
|21
|12.
|Beskydy
|22
|3
|2
|3
|14
|30:55
|1769:1955
|16
|13.
|Ústí nad Labem
|22
|3
|2
|3
|14
|23:57
|1678:1851
|16