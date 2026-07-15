Karlovarsko se ve volejbalové Lize mistrů střetne i s letošním finalistou z Polska

Vítězové pěti skupin postoupí do čtvrtfinále přímo, v play off o něj budou bojovat týmy z druhých míst a nejlepší třetí. Zbylá čtyři mužstva ze třetích příček přejdou do čtvrtfinále Poháru CEV.
Západočeský klub hrál v Lize mistrů naposledy v sezoně 2022/23, tehdy ve skupině obsadil v konkurenci Trentina, Kedzierzynu a belgického Menenu se sedmi body třetí místo. Na Las Palmas narazili v minulém ročníku Ligy mistrů ve skupině také Lvi Praha a doma i ve Španělsku prohráli 2:3.
„Los skupinové fáze nám přisoudil opravdu atraktivní soupeře. V Hale míčových sportů nás tak čekají minimálně tři zápasy proti špičkovým evropským klubům, které pravidelně patří k nejlepším ve svých zemích. Čeká nás volejbal té nejvyšší úrovně,“ uvedl karlovarský klub na facebooku.
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V Lize mistryň český volejbal zastoupení nemá. V Poháru CEV mužů narazí Lvi Praha na švýcarský Amriswil a České Budějovice na SK Ankara, ženy Dukly Liberec se utkají s CZ Bělehrad a Frýdek-Místek s maďarskou Békéscsabou.
Ve Vyzývacím poháru mužů čeká brněnské volejbalisty dvojzápas s kosovským Ferizajem, nasazená Dukla Liberec nastoupí v následujícím kole proti vítězi duelu Komárno - Podgorica. Mistrovské Šelmy Brno budou hrát proti Žilině, Lvice Praha se utkají se severomakedonským celkem Kisela Voda a Prostějov s Novou Goricou ze Slovinska.