Bitva neústupného Mikuláška s Vémolou je odložena a asi ne naposledy

Novinky oznámila v úterý večer na tiskové konferenci, Mikulášek se jí přímo zúčastnil, Vémola se připojil z karantény přes stream.

„Jsem rád, že se o zápase dozvídám teď, předpokládám, že jdu s Mikuláškem,“ překvapil známější ze soupeřů, jako by o změně termínu sám nevěděl.

„Udělám maximum, abych se připravil. Chci nastoupit a nechci, aby lidi zase říkali, že se vymlouvám, ale teprve v pátek jdu na kontrolní testy na covid a nevím, jestli budu schopný shodit do 84. Takže pokud bys chtěl do jiné váhy...“

„Pro mě nepřipadá v úvahu, aby to nebyla 84,“ reagoval Mikulášek. „Na tom jsme se dohodli, to je fér, ne?“



Nejasnou situaci rozčísli promotéři Ondřej Novotný s Palem Nerudou, ti jasně uvedli, že se buď oba utkají 17. října, nebo se duel opět odsune. Váhová kategorie se prý nezmění.

To by na jednu stranu dalo i Mikuláškovi prostor se lépe připravit, na druhou ale podotkl: „Já se Karlose nebojím, ale příprava je finančně hodně náročná. Kdyžtak mu z baráku ukradnu žraloka a prodám ho. Nevím, co mám dělat.“

Vémolu brzdí kromě pozitivního testu na covid-19 i v srpnu operované koleno, do toho přidal veřejné oznámení o rozchodu s Lelou Ceterovou.

Oktagon stěhuje všechny akce do Brna

Nezměnil se jen termín jejich zápasu, ale i místo. Oktagon kvůli epidemiologickým opatřením, která omezují počet fanoušků na sportovních akcích, přesunul vše do brněnského klubu Zooner Boby Hall.

Další nepříjemností pro diváky je fakt, že Oktagon se dohodl s televizemi O2 TV a Joj na tom, že podzimní turnaje zařadí do programu s několikadenním zpožděním, fanoušci si tak budou muset pořídit placený stream, aby zápasy viděli živě.

Podzim s MMA 26. září, Oktagon 16: Viktor Pešta vs. Csaba Hocz, Tereza Bledá vs. Marie Louiseau 17. října, Oktagon 17: Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek, David Kozma vs. Mate Kertesz, Tadeáš Růžička vs. Jakub Dyk Oktagon 18 - bez místa a termínu 5. prosince, Oktagon 19: Samuel Krištofič vs. Robert Bryczek

„Museli jsme přebudovat celý náš koncept, ale neumím si představit, že bychom neudělali žádný turnaj. Věřím, že nabídneme tak kvalitní zápasy, že fanoušci si lístky či placený stream zaplatí,“ řekl promotér Neruda.



Jeho kolega Novotný dodal: „Visí nám tam miliony, spíš desítky, co proděláváme nejen na lístcích. Desítky tisíc chybějících lidí se těžko dohánějí.“

Místo turnaje v Ostravě pro dvanáct tisíc lidí a pražských galavečerů pro další tisíce se promotéři Oktagonu musejí smířit s výrazně skromnějšími podmínkami. Na každý z nově oznámených turnajů dostanou do brněnského klubu Zooner Boby Hall maximálně jeden tisíc platících diváků.



Pešta jde o váhu níž, Martínek odchází

Oktagon se dočkal i personálních změn. Michal Martínek, šampion těžké váhy, odchází do organizace ACA, kde zápasí zejména Rusové a Poláci. ACA spoluvlastní například čečenský diktátor a neoficiální prezident autonomní Čečenské republiky Ramzan Kadyrov, neúnavný podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zápasnickou úrovní patří mezi nejlepší a nejmovitější organizace v Evropě. Martínek měl původně měřit síly v Americe, organizace PFL jej však ještě před prvním duelem kvůli koronaviru propustila.

Jeho loňský soupeř Viktor Pešta přechází poprvé do polotěžké váhy do 93 kilogramů, chce totiž dojít k zápasům s Karlosem Vémolou, případně s Attilou Véghem. „Nad těmito spojeními lze z dlouhodobého pohledu spekulovat, ale my se o tom teď nebavíme. Viktor je obrovská hrozba pro všechny,“ řekl Novotný.