Vémola dominoval, pak zuřil. Hrál to na mě, řekl o francouzském soupeři

Co se stalo?

Vémola tvrdí, že za ním před duelem přišel trenér soupeře, namířil mu kameru s bleskem do obličeje a anglicky mu řekl: „Prohraješ.“

Taky proto se po uběhnutí všech tří kol Vémola začal s trenérem Aounallaha hádat, viditelně zuřil. „Kdyby tohle udělal můj trenér, tak mu osobně vynadám. To se nedělá, úplně bez respektu. Měl jsem to v hlavě celá tři kola, co jsem ho mlátil. Trenéři nás přece mají směrovat správnou cestou,“ říkal později Vémola.

Nelíbila se mu ani snaha Aounallaha před třetím kolem k obejmutí a nezávaznému povídání. „To tam nepatří. Jo, po zápase ti podám ruku, projevím ti respekt. Ale teď seš můj nepřítel. Hrál to na mě, chtěl se mi dostat do hlavy,“ dodal český zápasník.

Jinak měl vcelku poklidný zápas. Nastavil svou oblíbenou taktiku a té se držel bez výjimky až do konce.

Strhl Aounallaha pokaždé na zem, kde ho držel prakticky celých 15 minut. Bušil do něj a bouchal ho lokty. „Na to, že v Liberci houby platí, jsem se v oktagonu zdržel až až,“ smál se Vémola, který výjimečně nastoupil na akci Night of Warriors.

Souboj s Francouzem sliboval už tři roky, při předešlých pokusech z něj sešlo buď kvůli nemoci, nebo nedohodě organizací (dříve ještě s XFN). Nyní k uskutečnění přispěl i fakt, že Vémola pojede 8. května bojovat do Ruska s tamním zápasníkem Michajlem Ragozinem.

A právě Aounallah byl loni Ragozinovým soupeřem. Vémola se tak na Francouzovi před odletem do Ruska prověřil.

„Prince mi ukázal, že když přejedu jeho, přejedu Ragozina. Musím ale počítat s tím, že proti mě v Rusku půjdou i rozhodčí. Budou mě zvedat ze země. Takže musím mít fyzičku na tři čtyři shozy za kolo,“ tuší Vémola.

„Tam si prostě nemůžete stěžovat. Ale já si je koupím, až uvidí moji českou zarputilost. Bude to pro reprezentaci Česka hrozně důležitý zápas.“

