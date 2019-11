Operace Vémolu nezastavila. Opustil nemocnici a hned začal cvičit

Běžně nastavený člověk by po tolika událostech několik dní ani neopustil postel. Nevstal by a odpočíval. Vstřebával, co se stalo. Vždyť v sobotu 9. listopadu po knokautu od Attily Végha prohrál masově sledovaný zápas v o2 areně na turnaji organizace Oktagon.

V úterý 12. listopadu podstoupil v Olomouci dlouho plánovanou operaci ramene kvůli utržené šlaše svalu. Zodpovědná regenerace? Rehabilitace?

Ve světě Vémoly snad slovo trpělivost ani neexistuje. Hned druhý den nemocnici opustil a ještě ten samý týden na sociální sítě vypustil video, jak znovu dře v posilovně. S levou ruku zpevněnou zvedal nohama desítky kilogramů.

Průběh operace Karlose Vémoly:

„Z pohledu trenéra to samozřejmě není ideální, protože po operaci potřebuje tělo dostatek energie na regeneraci, ne na další posilování těla,“ uznává Reinders. „Minimálně týden bych tělo nechal odpočívat, ale nejsem Karlos. On je v tomhle specifický, i proto je úspěšný.“



Reinders vede úspěšné české zápasníky, například šampiona Michala Martínka, fanoušky oblíbeného Miloše Petráška, Pavla Salčáka nebo herce a sportovce Jakuba Štáfka. Všichni čtyři se na turnaji Oktagon 15 představili, proto ví, jak náročné je zacházet s tělem bojovníka.

Klíčem k pochopení, proč Vémola neodpočívá, může být jeho psychika. Hlava. Co Vémola považuje za normální, ostatní nechápou. Jenže jemu to funguje. Také proto s Véghem prohrál po čtyřech dlouhých letech plných vítězství.

„On to potřebuje. Nakopnout se, aby měl pocit, že dělá víc než ostatní. A pokud to pomáhá jeho hlavě a cítí se dobře... Placebo efekt mu dodá víc,“ myslí si Reinders.

Vémola, ač na tiskovku po porážce přišel pokorný (řekl tam, že odvetu nepotřebuje), už otočil. A vyhlásil nový velký cíl - utkat se s Véghem podruhé, tentokrát v Bratislavě. Dočká se odvety století?

Podívejte se, jak Vémola jen pár dní po operaci dře: