Vémola se nakazil koronavirem. Jeho zápas s Mikuláškem je v ohrožení

„Jen co se mi začalo dávat do kupy koleno, vlezlo na mě to svinstvo korona. Dost mě to skolilo, mám těžký průběh, horečky,“ tvrdí Vémola deníku Sport.

„A vzhledem k tomu, že do zápasu dlouho nechybí, tak to zatím moc dobře nevypadá.“

Organizace Oktagon o Vémolově stavu dosud neinformovala, podrobnosti prý poskytne prvního září na tiskové konferenci.

Vémola se má s Mikuláškem utkat 26. září v pražské hale O2 universum, za současné situace se ale jeví pravděpodobnější odložení duelu, pokud ne úplné zrušení.

Mikulášek začátkem srpna pro iDNES.cz řekl, že nevěří, že se duel v termínu uskuteční. Předně proto, že epidemiologická opatření nepovolí vstup dostatečnému počtu lidí do hlediště, aby se drahý zápas s Vémolou organizaci Oktagon vyplatil, také kritizoval Vémolovu snahu domluvit vyšší váhový limit.

Původně se shodli na střední váze do 84 kilogramů, pak ale Vémola řekl, že se mu nechce zbytečně shazovat takové mordy, když není jisté, že zápas bude, a chtěl by limit posunout nahoru.

„Buď profík, zhubni a nebreč, že to je moc. Připravujeme se všichni. Já jsem s váhou v pohodě, na začátku jsem měl 115, teď mám 93,“ vzkázal mu Mikulášek.