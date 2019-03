Pěsti v Brně: bez Vémoly hledá XFN novou tvář pro klec

Muradov vs. González, prát se budou i ženy Brněnská DRFG Arena se pro diváky na akci XFN 17 otevře zítra v 18 hodin. Jako první jsou na programu amatérské zápasy, od 19 hodin přijde na řadu hlavní moderovaná část.

Utkají se mimo jiné Martin Šolc a Mateusz Ostrowski, Vasil Ducár a Denis Vygovsky a hlavní zápas obstarají po 22. hodině Machmud Muradov a Diego González.

Do klece nastoupí i ženy, a to domácí Petra Částková proti Vladleně Javorské z Ukrajiny.

Už v pátek od 18 hodin se v nákupní galerii Vaňkovka koná veřejné vážení zápasníků.

Vstupenky od 590 do 10 tisíc korun budou k dispozici na pokladně DRFG Areny.

Přímý přenos vysílá zítra od 19 hodin televizní stanice O2 TV.