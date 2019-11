Nadchne Oktagon 15 v Česku? Kromě Vémoly nabízí i boj o titul těžkých vah

Ti obstarají vrchol turnaje Oktagon 15 na tři kola v polotěžké váze do 93 kilogramů. Vémola vyhrál posledních jedenáct zápasů v řadě. Přidá historicky první Čech v UFC další triumf? „Jde o životní odkaz, ne o peníze. Na to lidi nikdy nezapomenou, udělal bych ho i zadarmo,“ řekl Vémola pro magazín MF DNES.

Végha zaskočila červnová prohra v Bratislavě, kde ho díky K.O. poslal do bezvědomí Američan Virgil Zwicker. V oktagonu Végh neuspěl poprvé po návratu ze zahraničí. Největší úspěch zažil v roce 2013, kdy se stal šampionem Bellatoru, druhé nejprestižnější světové organizace.

Hned při své první obhajobě o pás ale přišel. Následné dvě titulové zkoušky v polské organizaci KSW a ruské M-1 také nezvládl.

Ještě před soubojem Vémoly s Véghem vyzve Viktor Pešta šampiona Michala Martínka na pět kol o titul těžké váhy nad 93 kilogramů. Oba v pátek navážili okolo 108 kilogramů. Titul získal Martínek loni v létě, kdy na Štvanici porazil ve třetím kole Daniela Dittricha. Pešta dostává šanci po návratu z Ruska

„Víc riskuje soupeř. Já sice můžu přijít o titul, nicméně Viktor je v žebříčku daleko přede mnou. Já i tým věříme ve vítězství, ale obecně se očekává, že dostanu přes držku, v tom to on bude mít těžší, musí ukázat, že je frajer z UFC a že patří mezi nejlepších čtyřicet na světě,“ myslí si Martínek. „Naše styly jsou dominantní, vyloženě se nabízí ukončení před limitem.“

A co znamená šance na titul pro Peštu? „ Budu favorit, extra mě zápas neposune, ale upevním si pozici jedničky. A titul Oktagonu je cenný. Lidi mi říkají, že můžu jen ztratit, ale to není pravda. Že to bude ve vyprodané O2 areně, to je zadostiučinění. Jsem rád, že diváky v Česku MMA konečně zajímá, dlouho chodilo jen pár lidí. Teď se vyprodává O2 arena,“ řekl.

Kromě dvou taháků se na turnaji představí Miloš Petrášek proti Joachimu Christensenovi. Petrášek vyzve po dvou prohrách veterána z UFC. Ukáže se i Gábor Borároš proti Kaikovi Britovi, Robert Bryczek proti Leonardu Silvovi nebo herec Jakub Štáfek proti Peteru Benkovi.

Oficiální karta turnaje Oktagon 15: