Šipkař Sedláček smolně nepostoupil do play off online turnaje

Favorizovaný Angličan tím pádem obsadil jediné postupové místo ve čtyřčlenné skupině, v níž Sedláček nejprve prohrál 1:5 s Belgičanem Dimitrim van den Berghem a pak porazil 5:0 Skota Williama Borlanda.

„Mrzí mě, že jsem to nedotáhl. Byl jsem nabuzený a sebevědomý. Pak ale zafungovalo mé druhé já, které si přestalo věřit, Rob se zlepšil a bohužel jsem to nezvládl,“ konstatoval Sedláček v tiskové zprávě. „Na druhou stranu musím říct, že mě to po týdnech bez zápasů obrovsky nabudilo. Byla to pro mě lekce. Ale pozitivní. Mám teď do šipek ohromnou chuť a už teď se nemůžu dočkat dalšího turnaje,“ pokračoval.

Premiéra v online turnaji ho nadchla, dosud se do nich nehlásil kvůli horšímu připojení a absenci kamery, která by jeho výkony přenášela. O své účasti na čtvrteční akci se dozvěděl den před turnajem. Zaskočil za Nizozemce Derka Telnekese, který se z rodinných důvodů odhlásil.

„Kdy se vám může stát, že hrajete proti takovým hráčům v kraťasech? Bylo ta pro mě nová zkušenost a užil jsem si to,“ uvedl jednačtyřicetiletý šipkař přezdívaný Zlej Kája a první český hráč s účastnickou kartou na elitním světovém okruhu.