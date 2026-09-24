Nazul jsem jiné boty a ejhle. Šipkař Sedláček o titulu: Ze zpráv jsem naměkko

Na cestě za prvenstvím porazil sedm různých soupeřů, včetně několika velkých jmen. A přestože se ve finále proti Scottu Williamsovi chvílemi trápil, finiš zvládl přeci jen lépe.
A mohl slavit.
„Pořád to ještě vstřebávám! Je to strašně zvláštní pocit. Ale dobrý! Takovou dobu jsem se na to těšil, připravoval se. A teď se to stalo a říkám si: ‚Dobrý kurňa, to není vůbec špatný!‘ Ale musím jít zkrátka dál,“ brzdí Sedláček přehnané radovánky.
Zaznamenal jste obrovský úspěch, vydělal slušný obnos peněz (více než 400 tisíc). Už víte, čím si uděláte radost?
Pro mě je největší radost, že dojedu domů. Překvapím je, protože si do poslední chvíle mysleli, že budu hrát ve čtvrtek ještě jednu kvalifikaci, vůbec nevědí, že se vracím. Děcka budou mít radost, určitě si zajdeme na něco dobrého. Já rád dělám radost spíš ostatním kolem sebe než sobě. A takhle mi to vyhovuje.
Je pravda, že vydal prohlášení, kde se mi omlouvá a blahopřeje. Byl naštvaný na sebe, což chápu, ale i když hráč spolkne hořké kapky, měl by se zachovat trošku kulturně.