Dobrodružství v Jihoafrické republice. Ragby se tu vysílá i ve školách, říká Pekáček

„Inspirovali mě kluci z Česka, kteří už v Jižní Africe byli. Vždycky jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to tam je. Taťka mi to zařídil přes svoje staré kontakty. Odletěli jsme v březnu spolu s dalšími dvěma kluky do Durbanu, kde jsme zůstali tři měsíce,“ líčí Pekáček, jinak pilíř prvoligových ragbistů Zlína a syn stejnojmenného bývalého českého reprezentanta (viz box).

Přibližte školní ragby v Jižní Africe.

Každá škola má svůj program. Hráči jsou rozdělení do sedmi týmů. Nejstarší z posledních ročníků hrají v nejlepším. Ve škole je všechno přizpůsobené ragby.

Vizitka Karel Pekáček senior Zlínský rodák Karel Pekáček starší (49 let) je bývalý český ragbyový reprezentant, který nejčastěji nastupoval na pozici vazače, český mistr s Tatrou Smíchov. Rok hrál na Novém Zélandu za tým RC Shirley Vikings, rok za anglický RFC Bristol Rovers a čtyři za španělský RC Valencia. Ve zlínském klubu působil jako trenér i sportovní ředitel, momentálně trénuje dorost ve Vyškově. Jeho syn Karel (18) hraje ve Zlíně na postu prvního pilíře, je mládežnickým reprezentantem.

Do kterého výběru jste se dostali vy?

Pendlovali jsme mezi druhým a třetím. V elitním jsme ani být nemohli, ten je vyhrazený jen pro žáky, kteří jsou stálými studenty školy.

Je běžné, že jezdí mladí ragbisté ze světa na zkušenou do Jižní Afriky?

Počítali jsme, že tam bude hodně kluků z Evropy, ale byli jsme jediní.

Jak vás přijali?

Z toho jsme měli trošku strach. Hlavně na hřišti, že nám dají sežrat, že nejsme místní. Ale byli milí. Když jsme přijeli na kolej, kde jsme byli ubytovaní, připravili nám pěkné přivítání.

Jaká je úroveň ragby na školách?

Vysoká. Jsou ale rozdíly mezi městy. Nejvyšší je v hlavních, kvalita se mění také podle ročníků.

Probíhá mezi školami šampionát?

V každém městě hrají proti sobě všechny školy a ročník vyvrcholí jedním velkým finále škol z celé Jižní Afriky.

Jaký dojem na vás udělalo jihoafrické ragby?

Bylo to pro nás všechno úplně jiné. Hlavně tréninky. Všichni to prožívají, ragby je jejich národní sport, všude se o něm mluví. Nedělají prakticky nic jiného. Loni vyhráli mistrovství světa a neustále o tom vykládají. Jsou na to nesmírně pyšní. Když se hraje školní zápas, pouští se ve třídách místo vyučování. Kamkoliv dojdete, jede na obrazovce nějaké ragbyové utkání.

Adaptovali jste se rychle?

Trenéři věděli, že jsme ze země, kde se ragby hraje minimálně. Takže si mysleli, že budeme marní, že nebudeme nic umět a že se ho jedeme naučit. Nakonec byli velice překvapení.

Tušili, kde je Česko?

Vůbec. Přehled mají jen o zemích, kde se hraje ragby – Francie, Anglie, Irsko. Zbytek Evropy je vůbec nezajímá.

Kolik zápasů jste odehráli?

Tři měsíce je krátká doba, ale nějakých deset zápasů jsme stihli. Prvnímu týmu naší školy se moc nedařilo, ale náš docela dominoval. Když jsme se loučili, říkali, že se ještě musíme jednou potkat. Slibovali, že když pojedou hrát do Francie, že nás v Česku navštíví.

Ještě se vrátíte do Jižní Afriky?

Rád bych si to zopakoval. Není tak složité se tam dostat, jak to na první pohled vypadá.

S RAGBYOVOU ŠIŠKOU DO SVĚTA. Karel Pekáček junior strávil jaro v Jižní Africe, příští rok plánuje stáž ve Francii.

Je to hodně o financích?

Všechno včetně ubytování a stravy vyšlo na nějakých osmdesát tisíc korun. Jen letenky jsme si kupovali zvlášť.

A co úroveň místní střední školy?

Přirovnal bych ji ke druhému stupni naší základky. Učení pro nás nebylo moc těžké.

Poznali jste alespoň trošku místní život? Co kriminalita, která je v Jižní Africe velkým problémem?

Bydleli jsme v části města, kde jsme nemohli moc vycházet z areálu školy. Okolí bylo hodně nebezpečné. Škola a hřiště tvoří uzavřený a hlídaný komplex. Venku stojí ochranka. Občas se tam snaží dostat bezdomovci. Jeden český kluk, který tam studoval a bydlel s námi na pokoji, nám líčil, že když si poprvé vyšel ven něco koupit, hned na něj vytáhli nůž a okradli jej o telefon.

Měli jste někdy strach?

Trošku jsme se báli, ale nebylo to nakonec tak hrozné. Mohli jsme chodit do blízkého obchůdku, nic se nám nestalo.

Měli jste čas poznat zemi?

Ten český kamarád, se kterým jsme se potkali ve škole, měl strejdu v jiném městě a to byla bohatá oblast převážně bílých obyvatel. Občas jsme tam jeli na víkend, zašli do místních restaurací, k oceánu.

NA STOLOVÉ HOŘE. Karel Pekáček (vlevo) a jeho čeští ragbyoví kolegové si udělali i výlet do Kapského Města, kde vylezli na Stolovou horu.

Stihli jste i nějaké výlety?

V Kapském Městě jsme si užili celý týden. Vylezli jsme na Stolovou horu, zašli si do botanické zahrady Kirstenbosch, do akvária.

Dají se ragbyové zkušenosti z Jižní Afriky přenést do Zlína?

Šlo by to, ale musel by se hodně změnit systém tréninku. Pomohlo by, kdyby sem přijeli z Jižní Afriky trenéři.

Ve Zlíně ale působí trenér z Jižní Afriky Dumas Jacques.

Máme to štěstí, přináší sem hodně nových věcí. Když zjistil, že jsem byl v Jižní Africe, byl nadšený. Od té doby mě s tím pořád špičkuje.

Fandíte Jižní Africe?

Novému Zélandu. Taťka tam za mlada hrál rok a už mi to zůstalo.

Jaký máte ragbyový sen?

Chtěl bych zkusit profesionální ragby, nejlépe ve Francii. S taťkou už na tom pracujeme, měl bych tam jít na tři měsíce. Zatím vybíráme. Líbil by se mi Toulon.

Zlín je pro vás ragbyově malý?

Nejen pro mě. Do světa chce více kluků.

Vzhledem k vaší rodinné historii bylo ragby nevyhnutelné, že?

Zkusil jsem fotbal, florbal, basketbal. V devíti jsem hrál ragby rok, pak jsem se k němu vrátil v patnácti. Taťka mi říkal, ať to ještě zkusím, a už jsem u něj zůstal. Měl radost.