„Všichni jsme byli v totálním úžasu, když mezi nás přišel,“ spadla brada i devatenáctiletému rodákovi z Loun, který se na JC Action Film Camp dostal mezi třicítku vyvolených z celého světa. Zúčastnil se ho dokonce dvakrát, což je velká pocta. Dočkal se i dalších. Třeba když replikoval Chanovu scénu z Legendy o opilém Mistrovi nebo když jim slavný herec pustil svůj film, který se vymyká jeho tradičnímu žánru a ještě ani nezamířil do kin. „Husté bylo, že ho točil v Praze,“ překvapilo sportovce s typickým culíkem.
Letošní maturant toho na svůj mladý věk stihl už spoustu, světové tituly získal v ikonickém klášteře Šaolin, Americká aliance bojových umění mu v Las Vegas udělila pamětní prsten a zapsala ho do knihy legend jako nejmladšího v historii. A měl si i zatrénovat s americkou hvězdou Chuckem Norrisem, o jehož nezničitelnosti koluje v Česku nespočet vtipů.
S Norrisem jste ve stejné knize legend. Co to pro vás znamená?
Do Síně slávy patří vysloužilí sportovci, mistři. Já si na ceremoniálu připadal jako miminko. Všem bylo nad padesát a já si šel přebrat pamětní prsten jako devatenáctiletý kluk. Právě Chuck Norris je velká tvář této knihy i asociace.
Najednou přišel Jackie, že by nám chtěl ukázat nový film, který natočil, napsal a zrežíroval. Viděli jsme podpultovku, kterou ukázal jen svému týmu. A nešlo o akční film, sám říkal, že chtěl zabrouzdat do jiné sféry.