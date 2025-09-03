náhledy
Štědrý večer už je za námi, dárky jsou rozdané a řízky (snad) snědené. Vánoční svátky a pohoda však ještě zdaleka nekončí. Jak je tráví čeští sportovci? Na jaké filmy se celý rok těšili a jaké cukroví rádi mlsají? Podívejte se v naší galerii.
Autor: Petr Topič, MAFRA
LUCIE CHARVÁTOVÁ. Aktuálně nejlepší česká biatlonistka ráda využívá závodů Světového poháru k vánočním nákupům. Nejraději chodí po obchodech ve švédském Östersundu.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
PETRA KVITOVÁ. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nedá dopustit na pohádkové klasiky. Nejraději má Tři oříšky pro popelku a S čerty nejsou žerty.
Autor: ČTK
NATÁLIE A FILIP TASCHLEROVI. Krasobruslařští sourozenci se pochlubili svou štědrovečerní večeří. Kapra a řízek u nich nehledejte, u Taschlerových se podává lososová polévka, losos a bramborový salát.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Oblíbenou pohádkou Natálie je Tajemství staré bambitky. Samozřejmě si nenechá ujít ani českou vánoční klasiku, tedy Pelíšky.
Autor: Jaroslav Svoboda / MS v krasobruslení 2026
HOKEJOVÁ DVACÍTKA. Jako každý rok slaví výběr reprezentantů do 20 let Vánoce a Nový rok na mistrovství světa. I v americké Minnesotě na ně ale Ježíšek nezapomněl. Dárky dostali jak od hokejového svazu, tak od svých trenérů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
LINDA NOSKOVÁ. Aktuální česká jednička tráví celé vánoční svátky doma poprvé po pěti letech. Na cukroví ani pohádky ji moc neužije. Prozradila, že legendární Pelíšky viděla poprvé až loni.
Autor: AP
KATEŘINA A DANIEL MRÁZKOVI. Sourozenci Mrázkovi každý Štědrý den chodí do lesa a nosí zvířatům různé dobroty. Doma si pak pochutnají na cukroví, Kateřina má nejraději nepečené medové koule.
Autor: Jaroslav Svoboda / MS v krasobruslení 2026
TEREZA VALENTOVÁ. Mladá tenistka tráví s vánoční svátky s rodinou na horách. Ona ale kvůli své slibně rozjeté tenisové kariéře nelyžuje. I tak si ale Vánoce užije, má ráda pohádky a řízek s bramborovým salátem.
Autor: ČTK
MARTIN A PETR FUKSOVI. Oba kanoisté na sebe prozradili, že většinu dárků kupovali na poslední chvíli a nechají je zabalit svého tatínka, kterého to prý baví. A co mají rádi pod stromečkem? Oběma udělají radost ponožky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
KATEŘINA SINIAKOVÁ. Deblová světová jednička se během svátků snaží dohnat to, co za sezonu nestihne. Navštěvuje celou svou rodinu. Na Vánoce nedá dopustit na cukroví, netají se tím, že miluje sladké.
Autor: AP
JOSEF DOSTÁL. Letos tráví olympijský vítěz Vánoce úplně jinak. Poprvé je totiž slaví se synkem Jonatánem. Svátky tráví v Českém Krumlově.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
VÍTĚZSLAV HORNIG A MICHAL KRČMÁŘ. Čeští biatlonisté byli až do neděle na Světovém poháru, s vánočními přípravami tudíž doma tolik nepomohli. „Možná až jednou zažiju klidné Vánoce, že budu doma a pomůžu s přípravou, budeme vymýšlet víc druhů cukroví,“ vyhlíží Krčmář, který má nejraději linecké a perníčky.
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Na vánoční svátky už jsou ale oba závodníci doma. Hornig se nejvíce těšil na Tajemství staré bambitky. „Když jsem poprvé viděl v televizi jedničku, strašně se mi líbila a vytvořil jsem si k ní vztah a každý rok jsem se na ní rád koukal,“ prozradil.
Autor: Český biatlon / Jaroslav Svoboda
MATHIAS VACEK. Cyklistický mistr republiky tráví Vánoce mimo Česko. Letos je slaví ve Španělsku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA