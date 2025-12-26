Kapra nikdy, Pelíšky jsem viděla poprvé loni. Jak tráví svátky čeští sportovci?

Štědrý večer už je za námi, dárky jsou rozdané a řízky (snad) snědené. Vánoční svátky a pohoda však ještě zdaleka nekončí. Jak je tráví čeští sportovci? Na jaké filmy se celý rok těšili a jaké cukroví rádi mlsají? Podívejte se v naší galerii.
Scházíme se v místnosti s dlouhým stolem a vánoční výzdobou. Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu. Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a... „Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby... Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová Hokejoví junioři pózují s trofejí za třetí místo ze světového šampionátu 2025.... Linda Nosková slaví postup do semifinále turnaje v Pekingu. Kateřina a Daniel Mrázkovi u svého domovského ledu v italské Egni. Tereza Valentová převzala cenu v kategorii postup na žebříčku WTA. ČÍM ZAČNEME? Martin si bere medvěda, Petr sáhne po míči. Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu. Josef Dostál na vyhlášení ankety Sportovec roku 2025

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Slovenský brankář Alan Lendák.

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil...

27. prosince 2025  23:34

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...

27. prosince 2025  23:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  27. 12. 22:50

Jelínek stále v ráži, Brňané znovu druzí. Ostravský Svoboda nastřílel rekord sezony

Adam Lukeš z Pardubic útočí, brání ho Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Šimon...

Brněnští basketbalisté zvítězili v 18. ligovém kole v Pardubicích 77:64 a vystřídali Východočechy na druhém místě tabulky. Výhrou týmu z moravské metropole skončil i druhý vzájemný zápas v sezoně. ...

27. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  21:59

Oktagon dobývá Polsko. Aplikace XTB je prvním titulárním partnerem pro dresy

Frederic Vosgröne, nováček v Oktagonu

Česko-slovenská organizace Oktagon MMA získala poprvé partnera, který bude mít své logo na dresech zápasníků. Je jím polská investiční aplikace XTB s více než dvěma miliony klientů. Spolupráce potrvá...

27. prosince 2025  21:01

Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy slaví vstřelený gól se spoluhráčem Morganem...

Sedmi sobotními zápasy pokračoval program 18. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal stále drží první místo díky triumfu 2:1 s Brightonem, druhý Manchester City zvítězil stejným poměrem na půdě...

27. prosince 2025  13:34,  aktualizováno  20:54

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  27. 12. 18:17

ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Sledujeme online
Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě.

Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno,...

27. prosince 2025

