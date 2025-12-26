|
Kapra nikdy, Pelíšky jsem viděla poprvé loni. Jak tráví svátky čeští sportovci?
Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu
Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil
V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...
Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.
Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči
Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...
Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky
Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...
Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko
Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil...
O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají
Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...
Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa
Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...
Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Jelínek stále v ráži, Brňané znovu druzí. Ostravský Svoboda nastřílel rekord sezony
Brněnští basketbalisté zvítězili v 18. ligovém kole v Pardubicích 77:64 a vystřídali Východočechy na druhém místě tabulky. Výhrou týmu z moravské metropole skončil i druhý vzájemný zápas v sezoně. ...
Oktagon dobývá Polsko. Aplikace XTB je prvním titulárním partnerem pro dresy
Česko-slovenská organizace Oktagon MMA získala poprvé partnera, který bude mít své logo na dresech zápasníků. Je jím polská investiční aplikace XTB s více než dvěma miliony klientů. Spolupráce potrvá...
Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool
Sedmi sobotními zápasy pokračoval program 18. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal stále drží první místo díky triumfu 2:1 s Brightonem, druhý Manchester City zvítězil stejným poměrem na půdě...
Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín
Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...
Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla
Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...
Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky
Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...
ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi
Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno,...