Byl to magický večer.
Doslova.
Takový, který se zapíše do historie krasobruslení.
Vyvolávající nejsilnější emoce na ledu i v hledišti.
„Kdo tady fandí Kaori?“ ptá se Ashley Wagnerová, vicemistryně světa z roku 2016 a zároveň moderátorka v hale, když se nejsilnější skupina žen teprve chystá na své volné jízdy.
Bouřlivý aplaus tribun je jí odpovědí.
„A kdo tu fandí Amber?“ dotazuje se vzápětí Tomáš Verner, kolega Wagnerové.
Další mohutný aplaus.
Při vší úctě k Mone Čibové, průběžně druhé po krátkém programu, a všem dalším skvělým krasobruslařkám, ten večer v O2 Areně je o těch dvou. O Kaori Sakamotové a Amber Glennové. O dvou hvězdách, z nichž jedna určitě a druhá možná závodí naposledy.
Když vjíždějí na led k rozbruslení, vítá je další nadšený jásot. Glennová se pak trochu trápí, když si zkouší trojitého axela, svůj parádní prvek, zatímco Sakamotová je jistota sama.
„Už ráno na tréninku byla Kaori ve svém tunelu, plně soustředěná na výkon,“ odpozorovala mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská.
„Poslední úklona. Poslední jízda. Poslední chvíle. Poslední sbohem. Olympijská medailistka a trojnásobná mistryně světa Kaori Sakamotová uzavře svou kariéru v Praze,“ avizuje věci příští účet Mezinárodní bruslařské unie na síti X.
Fanoušci (a že jich Sakamotová má miliony) přidávají své pocity. „Už teď Kaori postrádám,“ píše Maks. Další z příznivců dodává: „Společně s Michalle Kwanovou a Juzurem Hanjuem nejlepší kariéra, jakou jsem za posledních 20 let sledoval.“ A fanynka s nickem ferrarihqs dodává: „Jsem kvůli loučení Kaori tak mimo, že mi táta připravil uklidňující čaj.“
Nejsilnější skupina krasobruslařek je už v plném proudu, Belgičanka Nina Pinzarroneová se po skvostné jízdě nevěřícně chytá za hlavu a vede, Američanka Isabeau Levitová dává vzpomenout, jakým talentem kdysi byla, a je průběžně druhá. Na led vjíždí Amber Glennová, předvádí exkluzivního trojitého axela, jede si pro medaili, ale...
...ach Amber, už zase.
Stejně jako v krátkém programu na olympiádě proskočí pokus o trojitého rittbergera. Skok, který podle svých nedávných slov umí i poslepu. Znervózní, přidává další chyby.
Po jízdě klečí Američanka zoufale na ledě. Hlava skrytá v rukách, utrápený výraz, kroutí hlavou. Led opouští s výrazem šoku v obličeji, načež se rozbrečí v obětí trenéra Damona Allena.
Ví, že bude bez medaile a nízká známka to nekompromisně stvrdí.
„Nechala jsem si to vyklouznout z rukou,“ říká v mixzóně. „Je to na nic. Co jiného můžu říct. Ztratila jsem koncentraci. Ale díky celému publiku za obrovskou podporu. Bylo to tak milé.“
Později na Instagram Glennová napíše: „Jsem mentálně, emocionálně i fyzicky vyčerpaná po sezoně extrémních vzestupů a pádů. Ale udělala jsem, co jsem si předsevzala už před šesti lety. Zvládla jsem trojitý axel a jela s ním na olympiádu. To mi nikdo nevezme.“
Pinzarroneová stále sedí v křesle vedoucí závodnice a teď už i ví: Budu mít medaili. Kdo by to čekal po protrápené sezoně, v jejíž první půlce kvůli zraněním a operaci ani nezávodila.
Bruslí Mone Čibová, průběžně druhá. Krásně, ladně, s úžasným skluzem, téměř bezchybně. Vysokou známku 228,47 doprovází až dětské nadšení. „Dekuji,“ říká česky divákům.
Ne, ani trochu to Sakamotové, ke které jinak až nábožně vzhlíží, neulehčila.
A už je tady. Kaori Sakamotová. Poslední drcnutí do zad od trenérky Sonoko Nakanové, rituál, který opakovaly před vystoupením závod co závod.
A pak jízda. Jak ji popsat. Dokonalost sama? Síla i krása v jednom? Hala je vtažena do dění, zní jímavé melodie Edith Piaf, Sakamotová skáče tak čistě a zároveň jistě, přidává nádherné krokové kreace i piruety, pluje po ledu.
„Ničeho nelituju,“ zpívá Edith Piaf a stejně smýšlí i žena na ledu.
Najednou je konec. Hudba dozněla. Už? Proč? Ale musí to tak být. Sakamotová křičí nadšením, směje se, jásá. Ano, po takovém rozlučkovém vystoupení toužila. Hala vybuchuje nadšením a 14 tisíc diváků vstává k ovacím vestoje. Skandovaným potleskem diváci doprovázejí takřka celé čekání na známky. Led je zasypaný desítkami dárků pro šampionku. Ano, pro šampionku. Že se jí opět stane, nikdo nepochybuje.
Má sepjaté ruce, když dramatická tajemná hudba uvádí oznámení známek. A pak už je vidí: 238,28 bodu, nový osobní rekord!
Vykřikne a vyskočí do vzduchu, objímá trenérku i stříbrnou Čibovou, která si sama otírá slzy dojetí, přestože právě přišla o šanci na zlato – a klaní se vítězce. Sakamotová ji obejme. Jako by o pět let mladší krajance chtěla říct: A teď už to bude tvoje.
„Kaori, you did it!“ říká Ashley Wagnerová, když Sakamotovou dostane k mikrofonu. „Dokázala jsi to. Jsi první od Michelle Kwanové, kdo má čtyři tituly mistryně světa.“
„Jsem moc moc šťastná,“ povídá Sakamotová anglicky, než japonsky děkuje všem, který jí tento magický večer umožnili: „Arigató.“
„Nemám slov,“ říká do mikrofonu ČT Sport René Novotný, exmistr světa sportovních dvojic. „Nestydím se přiznat, že i já mám slzy v očích, a věřím, že spousta lidí je má také. Tohle byl příběh, který vejde do dějin. Když se řekne mistrovství světa v Praze 2026, všem se vybaví tento příběh. Byla to dokonalost sama. Takhle se rozloučit s kariérou, je famózní.“
„Neuvěřitelné,“ říká Kateřina Kamberská o atmosféře v hale. „Kaori si tu musela připadat jako doma. Co se tu odehrávalo, byla naprostá fantazie.“
Sakamotová skáče jako kůzle, když ji vyhlásí, aby si přijela na led pro zlatou medaili. Při japonské hymně stékají po její tváři opět jednou slzy. A potom znovu, když jí z reproduktorů ještě jednou pouštějí slavnou Boccelliho píseň Time to Say Goodbye, na kterou bruslila při krátkém programu, tentokrát v discoverzi. Pláče také v objetí choreografa Benoita Richauda, který se před ní klaní.
Jako by se nikomu nechtělo odejít. Krouží po ledu a mává, nejprve s Čibovou a Pinzarroneovou, potom sama. Lehá si na led, dává mu sbohem.
Na tiskové konferenci je nejprve takřka půl hodiny sama jen bronzová Pinzarroneová, japonské ženy musejí nejprve na dopingovou kontrolu.
„Nemám slov k tomu, co se mi pomohlo,“ svěřuje se Belgičanka, loni sedmá. „Musím se na to vyspat a pak mě třeba napadne, jak vše popsat. Prostě jsem jen chtěla odjet dobrou jízdu po komplikované sezoně. A potom jsem seděla v hot seat (pro vedoucí závodnici) a s Amber koukala na Kaori a obě jsme skoro brečely. Bylo neuvěřitelné vidět ji ještě jednou bruslit. Všem nám bude chybět.“
Konečně jsou i Sakamotová s Čibovou tady. Té mladší, dvacetileté, se nikdo na moc neptá, přesto se stále zasněně usmívá. Veškerá pozornost už patří loučící se šampionce.
„Je úžasné skončit takhle na vrcholu,“ říká. „Tahle sezona byla těžší, než jsem si dokázala představit. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a já jsem ráda, že můžu svou kariéru uzavřít tímto způsobem.“
Vzpomíná, jak s nápadem na hudbu i choreografii volné jízdy přišel Benoit Richaud a jak jí říkal: „To je hudba přesně pro tebe. Vypráví, jak lidé říkají, že je její programy dojímají, ale jak ona musí odvést na ledě svoji práci a nesmí podlehnout vlastním emocím. Říká, že jí bude chybět tvrdá tréninková dřina. „Ale nebude mi chybět omezování v jídle,“ přidá a rozesměje se tak, až si položí hlavou na stůl.
Vrací se i ke chvílím po olympiádě, na které se chtěla původně loučit, a připomíná, jak se rozhodla startovat v Praze a šla za japonskou náhradnicí Rinkou Watanabeovou, jestli jí nebude vadit, že by přece jen do Prahy odletěla. „Kdepak, já budu jen ráda, chci se na tebe ještě jednou podívat,“ odvětila tehdy Watanabeová.
Po týdnu volna se potom dostala Sakamotová do závodního nastavení tak dokonale, že po celý poslední týden jezdila na tréninku jen čisté programy. A potom i v závodě.
„Celou kariéru jsem jen dělala svou práci,“ říká skromně. „Co jsem dnes, ze mě udělali trenéři. Je hezké, když o mě lidé mluví v superlativech. Ale přijde mi to trošku trapné a vrtím se u takových slov.“
Přesto se superlativům nevyhne.
„Kdybych teď začala mluvit o Kaořině vlivu na krasobruslení, budu mluvit donekonečna a už mě nezastavíte,“ tvrdí Čibová. „Její výkony totiž zosobňují krásu krasobruslení. Moc ráda bych převzala její odkaz a dál ho rozvíjela.“
Hodiny se blíží k půlnoci, Sakamotová už zase rozesmívá japonské novináře, než zvážní a říká: „Mé kariéře jsem obětovala tolik. Myslím, že olympijská sezona je tím správným okamžikem, kdy skončit.“
Opravdu to udělá? Vážně si to nerozmyslí?
„Ne ne ne, vůbec se nechci do takových úvah pouštět. Rozhodně jde o definitivní konec,“ ujistí.
Jedna éra končí a jiná začíná.
Kaori Sakamotová se právě rozloučila.
Ve velkolepém stylu. A oslavovaná tak mocně, že Praha pro ni navždy zůstane symbolem čiré euforie.