Z Česka do Česka. A teď je čas říci sbohem. O pražském loučení legendy Sakamotové

Její zurčivý smích se nese daleko útrobami pražské O2 areny. Směje se, když klábosí s mladšími Japonkami při losování či na tiskové konferenci. Nebo během debaty se dvěma desítkami japonských novinářů.
I později při rozhovoru pro iDNES.cz a tři další zahraniční média.
Rozesmátá nám vypráví, jak po závodě půjde v Praze na památky a na dobrou zmrzlinu. „A budu hledat pražské parky, kde rostou sakury, moje nejoblíbenější stromy. Už jsem dostala tip.“
Dokonce i při zmínce o hotelu Stages, kde naproti hale při světovém šampionátu bydlí, se rozzáří a začne divoce gestikulovat rukama.
„Světla u koupelnového zrcadla mi na pokoji připomínají divadelní šatnu. Celý hotel je laděný do hudební tematiky, na zdech jsou gramofonové desky. Vždycky, když se ocitnu u sebe v pokoji, mám chuť začít tančit a trsat.“
Na soutěžním ledu bude v Praze tancovat a skákat naposledy. Trojnásobná mistryně světa dává právě tady krasobruslení sbohem. Legenda v 25 letech odchází.
„Pořád Kaori navrhuju, ať zkusí další čtyři roky, ale nesouhlasí se mnou,“ říká Takafumi Jošida z listu Kjodo News, který o ní píše deset let. „Je to škoda, mohla by ještě jeden olympijský cyklus klidně závodit, vždyť za čtyři roky jí bude 29 let a třeba Carolina Kostnerová závodila i po třicítce. Možná, že už by se Kaori nezlepšovala ve skocích, ale jako ‚performerka‘ je stále lepší a lepší.“
Málem už nebyla ani v Praze. Původně zvažovala, že rozlučkovým závodem budou hry v Milánu.
Jenže aby se loučila se slzami?
„V okamžiku, kdy jsem na olympiádě dokončila volnou jízdu, byla jsem v podstatě rozhodnutá: Do Prahy pojedu,“ říká. „A při odletu z Milána jsem měla úplně jasno.“
Po hrách si nicméně potřebovala vyčistit hlavu.
„Vrátila jsem se domů a asi 28 hodin jen spala. Pak jsem si na deset dnů vzala volno a hodně času trávila s přáteli ze školy. Až potom jsem se zase pustila do tréninku.“
Napodobí Kwanovou?
O pražském mistrovství nyní říká: „Beru to jako ztráty a nálezy.“
Což si žádá vysvětlení.
„Ať už jsem na olympiádě ztratila cokoli, ráda bych to našla tady v Praze. Abych se loučila tím nejlepším možným výkonem.“
Za strhující krátký program si včera vysloužila 79,31 bodu, nejvíc v sezoně. Vede o 0,86 bodu před krajankou Čibovou a 6,66 bodu před Američankou Glennovou.
„Měl jsem při tvé jízdě husí kůži, nemohl jsem dýchat. Kaori, ty nesmíš skončit,“ přesvědčoval ji hned u ledu Tomáš Verner.
Pokud v páteční volné jízdě dosáhne na zlato, bude první krasobruslařkou se čtyřmi světovými tituly ze soutěže žen od Michelle Kwanové v roce 2003.
O pět let mladší Čibová a sedmnáctiletá Nakaiová, bronzová z olympiády, jsou pak připraveny převzít od ní nejen v Japonsku žezlo.
„Kaori často hovoří o tom, že má doma spoustu následnic a díky tomu se jí končí snáz,“ líčí reportér Jošida. „Už od juniorů byla vždy rozesmátá a pozitivní. To je na ní úžasné, jak je stále stejná. Už v šestnácti s námi vtipkovala, proto s ní každý japonský novinář rád mluví. Je ve všem otevřená, někdy možná až moc.“
Pravda, i nějaké ty krize by se v její kariéře našly. Největší prožívala během sezony 2022/23. „Trénovala jsem tvrdě, ale neměla pocit, že se zlepšuju, spíš naopak. Pořád jsem na to myslela, až jsem se ocitla blízko stavu vyhoření. Moje závody byly tak trochu hazardní hra.“
Tehdy přemýšlela, jak opět nalézt ztracenou duševní rovnováhu. „Rozhodla jsem se mnohem výrazněji oddělit svůj osobní život od toho sportovního a začít znovu od nuly. A ono to fungovalo.“
Zlatá jízda Sakamotové na MS 2023:
Jak ještě se zbavuje nervozity? Třeba tím, že usilovně uklízí. Nebo skládá puzzle z tisíců kousků.
Začalo to v Ostravě
Letos ukončila kariéru také její vrstevnice a největší kamarádka, někdejší japonská vicemistryně Mai Miharová. Právě ona má podle Sakamotové zásadní podíl na jejích krasobruslařských úspěších.
„Mai měla coby juniorka velkou vnitřní sílu a obrovskou soutěživost. Já ne. Jen jsem tou dobou bezcílně bruslila, aniž bych si říkala: Musím vyhrávat,“ líčí. „Až Mai na mě přenesla svoji touhu vítězit.“
Souběžně s krasobruslením vystudovala Sakamotová na univerzitě v Kóbe ekonomii. Trenérka Sonoko Nakanová ji však přesvědčuje, ať svoji příští profesi spojí raději s dráhou trenérky: „Z Milána máš stříbro. To znamená, že teď je řada na tobě, abys zkusila vychovat zlatou medailistku,“ nabádá svěřenkyni.
Pro svoji poslední soutěžní sezonu si Sakamotová vybrala víc než symbolické písně. Krátký program odbruslila včera excelentně na Boccelliho hit Time to Say Goodbay (Čas říci sbohem).
A v páteční volné jízdě zazní melodie Édit Piaf včetně proslulé Non, je ne regrette rien.
„Ne, ničeho nelituju,“ říká i ona. „Do mého krasobruslení jsem za 21 let vložila vše, co ve mně bylo.“
Bez ohledu na výsledek půjde v Praze o velmi dojemné loučení.
„Mou úplně první juniorskou Grand Prix jsem jela před 13 lety také v Česku, v Ostravě,“ vzpomíná. „Tehdy sedělo na tribunách jen pár lidí. Být teď na mistrovství světa v Praze a užívat si báječnou atmosféru, kdy mi fandí tak moc zaplněná hala, mi ukazuje, jak daleko jsem došla. Byl to úžasný pocit.“
Dvanáctiletá Sakamotová, když získala titul japonské mistryně v žákovské kategorii:
A až bude v pátek večer opravdu po všem, dá si Kaori Sakamotová určitě něco moc dobrého.
Dříve si stýskala, že se svým typem postavy snadno přibírá váhu. „Dokonce i když jím svou oblíbenou rýži s kari, musím tu rýži omezovat,“ prozrazovala.
Brzy přijde čas, kdy se konečně nebude muset tolik hlídat.