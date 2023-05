Čtyřkajak dojel na SP v Szegedu pátý na pětistovce, Fuksa byl šestý na 200 m

Elitní čtyřkajak s náhradníkem Brabcem, který zaskočil za nemocného Daniela Havla, vyhrál čtvrteční rozjížďku i dnešní semifinále. Ve finále už ale na nejlepší nestačil: na vítězné Litevce ztratil sedm desetin, na bronzové Maďary téměř čtyři desetiny. Vyrovnaný souboj nejlepší pětice ovlivnily podmínky. „Všechny dráhy, které nás předjely, byly nalevo od nás. Tím, jak foukalo zleva, tak byly víc kryté před větrem. Měli výhodu dráhy a tady to hrálo dost výraznou roli v náš neprospěch,“ uvedl v nahrávce pro média Zavřel.

Ocenil výkon náhradníka Brabce. „Chytil se dobře. Dobrý start a dobré chycení do finiše,“ uvedl. Brabec chtěl využít své specializace na kratší distance. „Chtěl jsem kluky co nejvíc podpořit hlavně na startu,“ poznamenal.

Všem členům posádky se výkony na úvodním Světovém poháru sezony líbily. „Nazval bych to, že se náš český čtyřkajak zase vrátil do hry. To, co jsme zažívali loni na konci sezony na mistrovství světa a pak na mistrovství Evropy, ve mně vyvolávalo takové pocity a emoce, že v tom čtyřkajaku vlastně nemám co dělat, že nevím, jak tam mám pádlovat. Pocity z té jízdy byly hodně nepříjemné. Teď to bylo nebe a dudy,“ uvedl Šlouf. Na loňském MS byl český čtyřkajak devátý, na ME ani nepostoupil do finále.

Petr Fuksa na Světovém poháru v Szegedu.

Fuksa na sprinterské dvoustovce zaostal o 1,14 sekundy za vítězným Arturem Gulijevem z Uzbekistánu. „Byl bych spokojenější, kdyby se mi povedl start, protože to nebylo úplně ono. Ale šesté místo není v takové konkurenci špatné a aspoň vidím, že bych měl makat dál, aby to bylo ještě lepší,“ řekl. Loni byl na této distanci šestý na mistrovství světa i Evropy. „Krásná šestá místa, ale už mi lezou krkem, už by to chtělo být trošku lepší,“ pousmál se.

Čtyřnásobný olympijský medailista Dostál obsadil v semifinále čtvrtou příčku. Na třetího Brita Daniela Johnsona, který postoupil do finále A na čas, ztratil 1,69 sekundy. Na postup Dostál nedosáhl, i když se cítil mnohem lépe než ve čtvrtek, kdy ho hodně bolela záda. Tři soupeři mu ujeli v posledních 250 metrech. „Budeme na tom muset ještě zapracovat, aby se to nestávalo. Když jsem koukal na časy, tak to takový průšvih nebyl. Ale na druhou stranu ve vrcholné formě zatím nejsem,“ uvedl Dostál.