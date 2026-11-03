O místo v týmu si napsala na Instagramu. Malá Japonka s velkou chutí na svíčkovou

A netradiční forma shánění nového týmu opravdu vyšla. Obeslala takto více klubů, ale nakonec podepsala smlouvu v Budějovicích. Pro její angažmá nakonec rozhodoval i volejbalově zajímavý životopis.
„Po absolvování střední školy v Japonsku zamířila Kanon v roce 2021 za dobrodružstvím do Spojených států amerických. Za čtyři roky tam vyzkoušela tři univerzity ve státech Utah, Tennessee a Indiana. Za East Tennessee State University si dokonce zahrála v NCAA Division I, což je nejvyšší úroveň amerického univerzitního sportu,“ popisuje předchozí zkušenosti hráčky mluvčí Jihostroje Matěj Mayer.
Život je v Česku úplně jiný než u nás v Japonsku. Připadáte mi daleko víc upřímnější, přímočařejší, doma jsme, řekla bych, víc slušnější nebo máme víc respektu.