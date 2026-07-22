Kanoistky berou na světovém šampionátu stříbro v hlídkách, čeští muži skončili pátí

České kanoistky zajely čistě a byly 23 setin sekundy od obhajoby titulu, který loni společně s Martinou Satkovou a Morenovou získala Gabriela Satková. Jako jediné z české reprezentace se na tomto MS dostaly v týmovém závodě na stupně vítězů a prodloužily medailovou sérii, která v hlídkách kanoistek trvá už od Prahy 2013, kdy v této kategorii závodily ženy poprvé.
Znamená to desátou medaili v hlídce kanoistek na MS v řadě. „Jsem z toho nadšená. Jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím si, že jsme jely dobrou jízdu. Hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces. Ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální a jsem ráda, že jsem to s holkami mohla zažít,“ radovala se Kneblová.
Satková si spravila náladu po překvapivém vyřazení v kvalifikaci individuálního závodu. „Jsem ráda, že domů nejedu s prázdnou. Samozřejmě teď jsou to smíšené pocity, je to jako na horské dráze. Ale to, že mám s holkami medaili, pro to jsme sem jely a je to zážitek,“ řekla.
V pauze mezi kvalifikací a hlídkami byla v péči lékařů, aby se dala fyzicky dohromady. „Teď trpím extrémními bolestmi ze zranění, které jsem si myslela, že už je lepší, ale nebylo,“ prozradila.
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Podruhé pomohla českým kanoistkám k medaili z hlídky dvaadvacetiletá Morenová. „Já se pořád tady cítím jako benjamínek mezi těmi ostřílenými závodnicemi. Takže jsem ráda, že to s nimi doklepu do cíle a je z toho i placka,“ usmívala se.
Naopak čeští kanoisté cenný kov získali naposledy na MS 2021 v Bratislavě. Od té doby je toto páté místo nejlepším českým umístěním v tomto závodě. Chaloupka, Kratochvíl a Rohan si připsali dvě trestné sekundy za dotek protivodné jedenácté branky, na vítězné Brity ztratili 5,43 sekundy a od bronzových Němců je dělily téměř tři sekundy.
Světový šampionát bude pokračovat ve čtvrtek semifinálovými a finálovými závody kajakářek a kajakářů.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City
Muži – 3XC1: 1. Británie (Westley, Burgess, Linksted) 93,18 (0 trestných sekund), 2. Francie -0,36 (2), 3. Německo -2,42 (0), ...5. Česko (Chaloupka, Kratochvíl, Rohan) -5,34 (2).
Ženy – 3xC1: 1. Slovensko (Paňková, Stanovská, Luknárová) 105,16 (0), 2. Česko (Kneblová, M. Satková, Morenová) -0,23 (0), 3. Francie -0,65 (0).