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Kanoistky berou na světovém šampionátu stříbro v hlídkách, čeští muži skončili pátí

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  23:14aktualizováno  23:53

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu | foto: ČTK

Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Satková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.

České kanoistky zajely čistě a byly 23 setin sekundy od obhajoby titulu, který loni společně s Martinou Satkovou a Morenovou získala Gabriela Satková. Jako jediné z české reprezentace se na tomto MS dostaly v týmovém závodě na stupně vítězů a prodloužily medailovou sérii, která v hlídkách kanoistek trvá už od Prahy 2013, kdy v této kategorii závodily ženy poprvé.

Znamená to desátou medaili v hlídce kanoistek na MS v řadě. „Jsem z toho nadšená. Jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím si, že jsme jely dobrou jízdu. Hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces. Ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální a jsem ráda, že jsem to s holkami mohla zažít,“ radovala se Kneblová.

Satková si spravila náladu po překvapivém vyřazení v kvalifikaci individuálního závodu. „Jsem ráda, že domů nejedu s prázdnou. Samozřejmě teď jsou to smíšené pocity, je to jako na horské dráze. Ale to, že mám s holkami medaili, pro to jsme sem jely a je to zážitek,“ řekla.

V pauze mezi kvalifikací a hlídkami byla v péči lékařů, aby se dala fyzicky dohromady. „Teď trpím extrémními bolestmi ze zranění, které jsem si myslela, že už je lepší, ale nebylo,“ prozradila.

Satkové ani Rohanovi nevyšla kanoistická kvalifikace. Na mistrovství světa vypadli

Podruhé pomohla českým kanoistkám k medaili z hlídky dvaadvacetiletá Morenová. „Já se pořád tady cítím jako benjamínek mezi těmi ostřílenými závodnicemi. Takže jsem ráda, že to s nimi doklepu do cíle a je z toho i placka,“ usmívala se.

Naopak čeští kanoisté cenný kov získali naposledy na MS 2021 v Bratislavě. Od té doby je toto páté místo nejlepším českým umístěním v tomto závodě. Chaloupka, Kratochvíl a Rohan si připsali dvě trestné sekundy za dotek protivodné jedenácté branky, na vítězné Brity ztratili 5,43 sekundy a od bronzových Němců je dělily téměř tři sekundy.

Světový šampionát bude pokračovat ve čtvrtek semifinálovými a finálovými závody kajakářek a kajakářů.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City

Muži – 3XC1: 1. Británie (Westley, Burgess, Linksted) 93,18 (0 trestných sekund), 2. Francie -0,36 (2), 3. Německo -2,42 (0), ...5. Česko (Chaloupka, Kratochvíl, Rohan) -5,34 (2).

Ženy – 3xC1: 1. Slovensko (Paňková, Stanovská, Luknárová) 105,16 (0), 2. Česko (Kneblová, M. Satková, Morenová) -0,23 (0), 3. Francie -0,65 (0).

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