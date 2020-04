Zářijový termín Světového poháru ve vodním slalomu v Troji zatím platí

Vodním slalomářům federace zatím odložila červnové Světové poháry v italské Ivree a francouzském Pau a srpnový podnik v Liptovském Mikuláši. V plánovaném červencovém termínu se neuskuteční MS juniorů a závodníků do 23 let, které by nově mělo být ve slovinském Tacenu začátkem září.



Velmi okleštěný program světových závodů mají rychlostní kanoisté. Po SP v Račicích a Duisburgu přišli také o Super Cup v americké Oklahomě. Světová federace ale pořád počítá s premiérovým mistrovstvím světa na neolympijských tratích v Szegedu. Hledá pro něj zářijový termín. „Měl by to být jediný světový závod v sezoně 2020,“ uvedla ICF v tiskové zprávě.

Rychlostní kanoisté by letos měli mít ještě mistrovství Evropy, které by se mělo uskutečnit o prvním červnovém víkendu v rumunském Bascově. O jeho případném odložení nebo zrušení by mělo být jasno v květnu. Tento závod je ale pod hlavičkou evropské federace.

ICF plánuje aktuální situaci pravidelně vyhodnocovat každých 15 dní. „Musíme si být jistí, že v dějišti je zaručeno zdraví našich sportovců a že je koronavirus v daném regionu pod kontrolou,“ uvedl generální sekretář ICF Simon Toulson.



Kanoisté i vodní slalomáři by měli mít dostatek času na přípravu. „Chceme zajistit, že před závodem budou moci šest až osm týdnů trénovat a že budou mít národní federace minimálně stejnou dobu na tvorbu nominace nebo uspořádání národních závodů,“ doplnil.

Důležité také bude, aby mohla do dějiště přicestovat převážná většina účastníků. K tomu by bylo potřeba, aby se situace uklidnila po celém světě. Proto ICF jedná s pořadateli několik měsíců předem. Souběžně také pracuje na úpravách termínové listiny na rok 2021 v souvislosti s ročním odkladem olympijských her v Tokiu.