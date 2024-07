Zdařilá prověrka před Paříží. Kanoistka Satková získala světový titul do 23 let

Satková se na svém posledním mládežnickém šampionátu neustále zlepšovala. Ve čtvrteční kvalifikaci byla s dvěma dotyky desátá, v dnešním semifinále se dopustila už jen jednoho „šťouchu“ a i s ním postoupila z prvního místa.

Finále už sjela bezchybně a jako jediná pokořila stosekundovou hranici. Rovněž čistě jedoucí Italku Martu Bertoncelliovou předčila o 5,85 sekundy, na třetím místě Slovinka Eva Alina Hočevarová sebrala o 39 setin bronz Tereze Kneblové. Devátá skončila Klára Kneblová.

Seniorská mistryně Evropy z roku 2020 Satková získala v kategorii do 23 let první světový titul po stříbru z předloňska, předtím se dvakrát stala šampionkou mezi juniorkami. Ziskem zlata v individuální soutěži si spravila chuť po bronzu z hlídek, ve kterých obhajovala týmový titul z předchozích tří let.

Kratochvíl také ovládl semifinále, jenže v jízdě o medaile se nevyvaroval dotyku v páté brance a dvousekundová penalizace znamenala v cíli ztrátu 44 setin na vedoucího Argentince Manuela Tripana. Devatenáctiletého reprezentanta, který navázal na loňský bronz mezi juniory z Krakova, porazil o 23 setin ještě Francouz Yohann Senechault. Druhý český finalista Adam Král obsadil sedmé místo.

Odpoledne jsou na programu kajakářské závody juniorů. Český tým má zatím na Slovensku ve sbírce čtyři zlaté medaile, jednu stříbrnou a pět bronzových.