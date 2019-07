Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní světa do 23 let

MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu Krakov Muži do 23 let

C1: 1. Gestin 90,39 (0 tr. sekund), 2. Roisin (oba Fr.) -0,95 (0), 3. Jegou (Ir.) - 1,58 (2), ...8. Větrovský -7,65 (0), v semifinále 20. Chaloupka, 24. V. Heger (všichni ČR). Ženy do 23 let

K1: 1. A. Hilgertová (ČR) 95,22 (0), 2. Zwolinská (Pol.) -0,54 (2), 3. Jonesová (Něm.) -3,12 (0) 4. Fišerová -3,54 (0), ...v semifinále 21. G. Satková (obě ČR).