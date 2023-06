Semifinále Světového poháru slalomářů v Praze pojedou všechny domácí kánoe

V první jízdě uspěly všechny tři české kanoistky. Nejlépe si vedla Gabriela Satková, která obsadila čtvrtou příčku. Kvůli studijním povinnostem vynechala Světový pohár v Augsburgu, takže v Troji vstoupila do sezony.

„Jízda byla trošku nervózní. Nevím jestli to bylo tím publikem nebo tím, že jsme jely před devátou hodinou ráno. Každopádně si myslím, že jsem se už ke konci trošku zkoncentrovala a jízda stála za to. Chybky určitě byly, na druhou stranu já mám ráda, když je co zlepšovat. Jsem ráda, že i tak to stačilo na krásné umístění,“ řekla.

Tereza Kneblová obsadila desátou příčku, Tereza Fišerová prošla do semifinále ze čtrnácté pozice.

Mezi kanoisty předvedli velmi podobný výkon v první jízdě mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka a překvapivý bronzový medailista z Augsburgu Jiří Prskavec. Oba měli dvě trestné sekundy a ztratili téměř čtyři sekundy na nejrychlejšího Lucase Roisina z Francie. Seřadili se o setinu za sebou na dvanácté a třinácté příčce, což jim na postup bezpečně stačilo.

Naopak Rohan dostal v první jízdě padesátisekundovou penalizaci na šesté brance, a i když byl rychlejší než jeho reprezentační kolegové, musel do oprav. Tam si situaci zkomplikoval dotekem páté branky, přesto měl šestý čas a zajistil si účast v semifinále.

Dnes odpoledne a vpodvečer v Troji vyvrcholí soutěže kajakářek a kajakářů. Program začne ve 13:45.