Šestá medaile pro Česko. Kanoista Minařík má stříbro z MS do 23 let

Český reprezentant si zlepšil náladu po sobotním startu na deblkanoi, na které jim s Jiřím Zalubilem těsně utekla medaile. Na čtvrtém místě je od bronzu dělilo devět setin.

„Včera jsme byli poměrně naštvaní, špatně jsme to nesli. Dneska to bylo lepší. Nebyly vlny a závod byl mnohem klidnější. Měl jsem ho mnohem víc pod kontrolou,“ uvedl Minařík v nahrávce pro média. Z MS do 23 let má už tři medaile. Předloni se Zalubilem získali na deblkanoi stříbro a bronz.

V Auronzu na světovém šampionátu juniorů a třiadvacítek česká výprava vybojovala šest medailí.