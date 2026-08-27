Suverén této sezony Fuksa v semifinále nestačil na Sergheie Tarnovschého z Moldavska a běloruského závodníka v neutrálních barvách Ivana Patapenku. Na mezičase 250 metrů před cílem byl dokonce čtvrtý o 1,65 sekundy za Italem Gabrielem Casadeiem, ale toho nakonec nechal o 28 setin za sebou a protlačil se do boje o medaile.
Žádná další česká loď se do finále A z úvodního semifinálového bloku nedostala. Mužský čtyřkajak Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel, Radek Šlouf obsadil pátou příčku se ztrátou 31 setin na postup. Páté dojely také Denisa Řáhová a Kamila Šímová v semifinále deblkanoí na pětistovce. Ženský čtyřkajak Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová byl sedmý.
Kajakářský olympijský šampion z Paříže Dostál svou rozjížďku suverénně vyhrál. V přípravě na šampionát ho zbrzdila viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. Nakonec se odhlásil z kilometrové trati a v Polsku závodí jen na neolympijské pětistovce, na které je včetně titulů z posledních dvou let už pětinásobným světovým šampionem.
Fuksa před singlovým semifinále dopoledne absolvoval rozjížďku na deblu s bratrem Petrem, kde na pětistovce mohli v případě výhry postoupit přímo do finále. Dojeli ale třetí s půlsekundovou ztrátou na čelo, takže musejí do semifinále. Tam se z dopoledních rozjížděk kvalifikovali také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a na pětistovce Anežka Paloudová se Zuzanou Hanušovou a Jakub Špicar s Danielem Havlem na deblkajaku.