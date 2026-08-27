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Fuksu čeká obhajoba světového zlata na kilometru. Postup však musel vydřít

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  15:27

Martin Fuksa na Světovém poháru v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Kanoista Martin Fuksa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul.

Suverén této sezony Fuksa v semifinále nestačil na Sergheie Tarnovschého z Moldavska a běloruského závodníka v neutrálních barvách Ivana Patapenku. Na mezičase 250 metrů před cílem byl dokonce čtvrtý o 1,65 sekundy za Italem Gabrielem Casadeiem, ale toho nakonec nechal o 28 setin za sebou a protlačil se do boje o medaile.

Žádná další česká loď se do finále A z úvodního semifinálového bloku nedostala. Mužský čtyřkajak Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel, Radek Šlouf obsadil pátou příčku se ztrátou 31 setin na postup. Páté dojely také Denisa Řáhová a Kamila Šímová v semifinále deblkanoí na pětistovce. Ženský čtyřkajak Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová byl sedmý.

Kajakářský olympijský šampion z Paříže Dostál svou rozjížďku suverénně vyhrál. V přípravě na šampionát ho zbrzdila viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. Nakonec se odhlásil z kilometrové trati a v Polsku závodí jen na neolympijské pětistovce, na které je včetně titulů z posledních dvou let už pětinásobným světovým šampionem.

Fuksa před singlovým semifinále dopoledne absolvoval rozjížďku na deblu s bratrem Petrem, kde na pětistovce mohli v případě výhry postoupit přímo do finále. Dojeli ale třetí s půlsekundovou ztrátou na čelo, takže musejí do semifinále. Tam se z dopoledních rozjížděk kvalifikovali také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a na pětistovce Anežka Paloudová se Zuzanou Hanušovou a Jakub Špicar s Danielem Havlem na deblkajaku.

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