Šloufova dvacetiměsíční muka Zranil se a 20 měsíců nezávodil, i kvůli evropskému šampionátu v Račicích to ale kajakář Radek Šlouf nezabalil a nepřestal doufat v návrat. Uzdravil se včas a příští týden usedne do českého čtyřkajaku, který bude na domácí vodě bojovat o evropskou medaili. „Takovou ambici nevyhlašuju, ale neříkám, že to v nás není. Když si vezmu, že mám v týmu lidi, kteří nedávno na deblkajaku jen těsně nepředjeli olympijské vítěze, tak o moc lepší kusy ve čtyřkajaku mít nemůžu,“ mrkne zadák české lodi. „Když se vyladíme a deblkajakový um se celý přehodí na čtyřkajak, určitě můžeme pomýšlet na moc hezký výsledek,“ věří Šlouf. Byla by to odměna za výdrž, kterou prokázal při nekonečně dlouhém léčení poraněných žeber. „Ani nevím prvotní příčinu, nejspíš z dlouhodobé únavy mi ruply mezižeberní svaly, k tomu se přidala ještě únavová zlomenina devátého a desátého žebra. Psychicky to náročné ani nebylo, přišlo mi, že to bylo nějak naplánované. Byl jsem hodně unavený z celoživotního úsilí, k tomu mě duševně bolelo, že jsem se nekvalifikoval se čtyřkajakem na olympiádu do Paříže,“ přiznává dvojnásobný bronzový medailista ze světových šampionátů.