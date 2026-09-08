Zase mistrem světa. Jak děda trenér už nedoufal a Fuksa si chtěl snížit ego

„Netrénoval jsem nikdy takového člověka, jako je on. Je prostě vzácnost. Do puntíku vždy udělá, co napíšu. I když toho má už dost a řeknu, že to nemusí dělat, stejně to udělá,“ popisuje Josef Fuksa na úterní tiskové konferenci.
V květnu Martin zahájil sezonu světovým rekordem a vítězstvím na Světovém poháru v maďarském Szegedu, na další zastávce v Brandenburgu znovu vládl na kilometrové trati, na evropském šampionátu v portugalském Montemoru deklasoval soupeře jak na kilometru, tak i na pětistovce, v Montrealu slavil třetí pohárové prvenství v řadě a pak už přišel vrchol sezony na mistrovství světa v Poznani.
„Před šampionátem jsem si říkal, že bych si své ego mohl trochu snížit. Vyhrál jsem devět závodů v řadě, což mi přišlo docela dost, nemusel jsem postupovat furt jen z prvních míst,“ zažertoval si před začátkem.
A ono se to vyplnilo.
V semifinále byl čtvrtý o 1,65 sekundy za Italem Gabrielem Casadeiem ještě na mezičase 250 metrů před cílem, přesto ho nechal za sebou a protlačil se do boje o medaile.
Ve finále vyrážel z první dráhy, proti vlnám a silnému protivětru. Po čtvrtině trati byl devátý, v polovině šestý a soupeři se mu vzdalovali. Olympijského vítěze z Paříže už ani nesnímaly kamery. „Nevěřil jsem, že by mohl vyhrát. Říkal jsem si, ať je aspoň pátý,“ fandil s rodinou na dálku děda Josef.
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Jenže jeho vnuk se vzepjal k další velkolepé show. Zatímco ostatní v závěru tuhli, on se mohutnými záběry dral vpřed. „Celou sezonu jsi neporazitelný, ti kluci se tě bojí, prostě ukaž to, co jsi natrénoval, nesmíš to vzdávat,“ hecoval se.
„Periferně jsem viděl, že jsou ostatní lodě přede mnou, ale říkal jsem si, že zase pošetřím síly na finiš, dám do něj sto procent a uvidím, na co to bude stačit.“
A tak se do cíle řítily ve stejné úrovni tři kanoe najednou.
Za cílovou bójkou přestal pádlovat a netušil, na co to nakonec stačilo. Neradoval se ještě další minuty. „Kroužil jsem a vyhlížel někoho, výsledková tabule sice byla obrovská, ale jak to bylo rozostřený, tak to nešlo přečíst. Takže jsem čekal až na mě někdo zařve, jestli to vyšlo, nebo ne.“
Vyšlo!
Za chvíli už stoupal na nejvyšší stupínek spolu s maďarským sokem Dánielem Fejesem, se kterým měl nakonec totožný čas.
„Dřív by mě taková jízda zlomila, řekl bych si, že na to nemám. Ale teď vím, že dokážu vyhrát a bojovat i v horších podmínkách, a to je pro mě mnohem důležitější.“
Že je psychicky silnější má jasno i děda Josef. „V Tokiu i Riu byl připravený úplně stejně jako pak v Paříži. Ale neměl na to ještě nastavenou hlavu, takže z toho byla jen dvě pátá místa,“ líčí a při vzpomínce na olympijské finále se mu opět derou do očí slzy. „Poslední dvoustovku už jsem ani neviděl, jak jsem plakal.“
Na šampionátu v Poznani nádavkem přidal ještě stříbro na pětistovce. V olympijských disciplínách dokázali vyhrát zlato třikrát v řadě na mistrovství světa v české historii jen desetibojař Tomáš Dvořák, rychlobruslařka Martina Sáblíková, veslař Ondřej Synek a po památném gólu Davida Moravce v prodloužení finálového duelu proti Finsku v Hannoveru 2001 i hokejisté.
„Obhájit rok za rokem je strašně těžké jak psychicky, tak fyzicky se udržovat a být stále konstantní,“ uvědomuje si Martin.
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Stále ho to však i ve třiatřiceti letech žene dopředu. „Vážím si každé sezony, protože mám ten sport rád. Kdybych neměl takové úspěchy, motivace by byla o dost těžší. Nechci se bít do prsou, jak jsem úžasný, prostě jen dělám, co mě baví, a manifestuju si, že chci dál vyhrávat.“
„Nepotřebuje už nikomu nic dokazovat,“ prohodí děda Josef, na chvíli se odmlčí, koukne na Martina a s úsměvem dodá: „Ještě kdyby si dokázal vyhrát pět kilometrů na mistrovství světa...“ Martin ho hned přeruší: „Teď jsi říkal, že nemusím dokazovat nic, vidíte, to je klasika.“
A čeká je i velká rodinná událost. „Děda slaví osmdesátiny, takže budeme mít velkou párty v loděnici. I proto jsem to musel vyhrát, abych mu dal takhle hezký dárek,“ usmívá se Martin.
Neuvažuje přesto ovládnout i delší distance?
„Snažím se soustředit na krátké tratě, nedokážu si představit, že bych po třech disciplínách na mistrovství světa jel ještě pět kilometrů. Někdy je zkrátka méně více.“
Čím dál víc spíš pomýšlí na deblkanoi, kde s bráchou Petrem stále čekají na velký výsledek. „Začali jsme na jaře dobře – šestí a sedmí hned na prvních dvou Světových pohárech, šestí pak v červnu na Evropě, potom přišel Montreal, kde jsme zase o setinu nepostoupili do finále, a to samé na mistrovství světa. Když jsem si tu setinu vybral na singlu, tak nám to pak tolik na deblu asi nepřálo. Tréninky odjedeme krásně, ale potřebujeme to přetavit i do závodu.“
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S blížící se olympiádou v Los Angeles v roce 2028 přišla řeč i na nová pravidla. Zatímco při minulých hrách si účast pod pěti kruhy mohli kanoisté zajistit z jediného závodu, tentokrát rozhoduje pořadí sbírané dva roky.
„Na LA vůbec nemyslím a na slovo body jsem úplně alergický. Vůbec mě to nezajímá, chci být prostě nejlepší v závodech.“ A když začne děda Josef bodový systém rozebírat, Martin raději pobaveně mávne rukou a zacpe si uši.
„Nastavení bodů je nevýhodné pro olympijské tratě, někdo umí jezdit dvoustovku, tak má stejný počet bodů jak Martin, když vyhraje kilometr. Vůbec nikdo nezvýhodnil olympijskou trať,“ má jasno trenér.
Martin si ale hranice posouvá sám a nejen na vodě – letos v květnu si odskočil zaběhnout Pražský maraton v parádním čase 2:56:19 hodiny, a teď po náročné sezoně má v plánu jet říjnovou L’Etape v Pardubicích. „Nemám velké ambice, je to pro mě relax. Mám rád cyklistickou komunitu a těším se, až si užijeme den na kole.“