Česká kanoistika měla úspěšný rok.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí mezi kajakáři ovládl evropský i světový šampionát, pravidelně se umisťoval mezi nejlepšími i v závodech Světového poháru. K tomu přidal na mistrovství světa stříbro v časovce kayakcrossu a na evropském šampionátu stříbro s kajakářskou hlídkou. Po loňském druhém místě poprvé ve svazové anketě zvítězil, ale ceremoniálu se osobně nezúčastnil.
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Místo něj byla na pódiu jen jeho figurína v nadživotní velikosti. Krejčí poslal videovzkaz z dovolené v Portugalsku. „Je to pro mě velká čest, mockrát vám děkuju. Obzvlášť v sezoně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mně,“ řekl.
Na slavnostním vyhlášení chyběl i olympijský vítěz Fuksa, který byl na kilometru v této sezoně neporažený. Vyhrál všechny tři závody Světového poháru, mistrovství Evropy i mistrovství světa. K tomu přidal na pětistovce evropské zlato a světové stříbro.
Za dvojicí šampionů obsadila v anketě třetí místo slalomářka Tereza Kneblová, která se ve velkém stylu vrátila do reprezentace mezi kanoistkami, když v kategorii C1 vybojovala světový titul a evropský bronz. Navíc se stala mistryní Evropy v kayakcrossu.
Nejlepší posádkou je deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který si ocenění vysloužil ziskem bronzových medailí na pětistovce na mistrovství Evropy i mistrovství světa.
Juniorkou roku se stala slalomářka Barbora Ondráčková, juniorská mistryně světa na kánoi i na kajaku. Nejlepším závodníkem do 23 let byl vyhlášen rychlostní kanoista Adam Rudolf, jenž v kategorii C1 získal zlato a stříbro na MS své věkové kategorie.
Neolympijským disciplínám letos kraluje sjezdařka Kristina Novosadová. Za maraton ocenění získala kajakářka Kateřina Mílová, která skončila třetí na ME v maratonu a vybojovala bronz v závodě na 5000 metrů na MS v Poznani.
Kanoista roku 2026
anketa Českého svazu kanoistů
Jednotlivci: 1. Jakub Krejčí (vodní slalom/K1 a kayakcross), 2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika/C1), 3. Tereza Kneblová (vodní slalom/C1 a kayakcross)
Posádky/týmy: 1. Jakub Špicar, Daniel Havel (rychlostní kanoistika/K2), 2. Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová (vodní slalom/C1), 3. Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Matyáš Novák (vodní slalom/K1)
Závodníci do 23 let: Adam Rudolf (rychlostní kanoistika/C1)
Junioři: 1. Barbora Ondráčková (vodní slalom/K1 a C1)
Neolympijské disciplíny: 1. Kristina Novosadová (sjezd/K1)
Maraton: 1. Kateřina Mílová (K1)