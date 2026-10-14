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Našlapaný Kanoista roku. Anketu vyhrál Krejčí, porazil i šampiona Fuksu

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  19:47

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Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche a mistry světa ve vodním slalomu Jakuba Krejčího (na snímku) a Terezu Kneblovou. Setkání se zúčastní také medailisté z mistrovství světa ve vodním slalomu Kateřina Beková, Vít Přindiš, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Satková. (19. srpna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny v Praze, předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuksu, který neobhájil loňský triumf.

Česká kanoistika měla úspěšný rok.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí mezi kajakáři ovládl evropský i světový šampionát, pravidelně se umisťoval mezi nejlepšími i v závodech Světového poháru. K tomu přidal na mistrovství světa stříbro v časovce kayakcrossu a na evropském šampionátu stříbro s kajakářskou hlídkou. Po loňském druhém místě poprvé ve svazové anketě zvítězil, ale ceremoniálu se osobně nezúčastnil.

Meditace pomohla. Krejčí o životní sezoně i změně trenérů: Příprava bude bolet

Místo něj byla na pódiu jen jeho figurína v nadživotní velikosti. Krejčí poslal videovzkaz z dovolené v Portugalsku. „Je to pro mě velká čest, mockrát vám děkuju. Obzvlášť v sezoně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mně,“ řekl.

Na slavnostním vyhlášení chyběl i olympijský vítěz Fuksa, který byl na kilometru v této sezoně neporažený. Vyhrál všechny tři závody Světového poháru, mistrovství Evropy i mistrovství světa. K tomu přidal na pětistovce evropské zlato a světové stříbro.

Za dvojicí šampionů obsadila v anketě třetí místo slalomářka Tereza Kneblová, která se ve velkém stylu vrátila do reprezentace mezi kanoistkami, když v kategorii C1 vybojovala světový titul a evropský bronz. Navíc se stala mistryní Evropy v kayakcrossu.

Martin Fuksa se zlatou medailí z mistrovství světa v Poznani

Česká slalomářka Tereza Kneblová na mistrovství Evropy v italské Ivree.

Nejlepší posádkou je deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který si ocenění vysloužil ziskem bronzových medailí na pětistovce na mistrovství Evropy i mistrovství světa.

Juniorkou roku se stala slalomářka Barbora Ondráčková, juniorská mistryně světa na kánoi i na kajaku. Nejlepším závodníkem do 23 let byl vyhlášen rychlostní kanoista Adam Rudolf, jenž v kategorii C1 získal zlato a stříbro na MS své věkové kategorie.

Neolympijským disciplínám letos kraluje sjezdařka Kristina Novosadová. Za maraton ocenění získala kajakářka Kateřina Mílová, která skončila třetí na ME v maratonu a vybojovala bronz v závodě na 5000 metrů na MS v Poznani.

Kanoista roku 2026

anketa Českého svazu kanoistů

Jednotlivci: 1. Jakub Krejčí (vodní slalom/K1 a kayakcross), 2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika/C1), 3. Tereza Kneblová (vodní slalom/C1 a kayakcross)

Posádky/týmy: 1. Jakub Špicar, Daniel Havel (rychlostní kanoistika/K2), 2. Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová (vodní slalom/C1), 3. Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Matyáš Novák (vodní slalom/K1)

Závodníci do 23 let: Adam Rudolf (rychlostní kanoistika/C1)

Junioři: 1. Barbora Ondráčková (vodní slalom/K1 a C1)

Neolympijské disciplíny: 1. Kristina Novosadová (sjezd/K1)

Maraton: 1. Kateřina Mílová (K1)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Feyenoord vs. ComoFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Feyenoord vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 130.00
  • 450.00
ZVVZ USK Praha vs. BourgesBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:ZVVZ USK Praha vs. Bourges //www.idnes.cz/sport
Živě70:51
  • -
  • 500.00
  • 500.00
Berlín vs. KlagenfurtHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:Berlín vs. Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.54
  • 4.00
  • 6.80
Storhamar vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:Storhamar vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
Živě1:6
  • 70.00
  • 25.00
  • 1.02
Herning Blue Fox vs. FribourgHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:Herning Blue Fox vs. Fribourg //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.75
  • 3.30
  • 5.20
Davos vs. LiberecHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:Davos vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 6.00
  • 4.80
  • 1.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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