Loni ho v souboji olympijských šampionů předčil kajakář Josef Dostál. Ten se tentokrát navzdory světovému titulu na 500 metrů nedostal ani do nejlepší trojice, skončil pátý za bronzovým medailistou z MS v kajak krosu Matyášem Novákem. Těsně za Fuksou se seřadili vodní slalomáři Jakub Krejčí a Jiří Prskavec.
Fuksa na evropském šampionátu před domácím publikem v Račicích dojel těsně druhý na kilometru a pak si spravil chuť triumfem v závodě na 500 metrů. Na mistrovství světa v Miláně nejdříve získal stříbro na 500 metrů, kde ho ve finále předčil Rus Zachar Petrov. Na kilometru už nedal soupeřům šanci a sezonu uzavřel jednoznačným vítězstvím.
„Byl to super rok. Když to řeknu v uvozovkách, prohrál jsem dva závody, kdy jsem skončil druhý, jinak samé vítězství. Myslím si, že skvěle odvedená práce po tom olympijském roce. Jsem rád, že to takhle pokračuje, a doufám, že to takhle ještě pokračovat bude,“ řekl na ceremoniálu.
Potřetí za sebou hodnocení napříč disciplínami ovládl některý z rychlostních kanoistů. Z vodních slalomářů, jejichž zástupce naposledy kraloval díky tehdejšímu mistru světa Vítu Přindišovi v roce 2022, se tentokrát nejvýše umístil Krejčí. Třiadvacetiletý závodník se stal mistrem Evropy v kajak krosu a na světovém šampionátu v Austrálii přidal bronz v krosové časovce a stříbro na kajaku v klasickém vodním slalomu. Třetí skončil v absolutním pořadí Prskavec, jenž na kajaku vybojoval evropský titul a světový bronz.
Nejlepší posádkou se stal čtyřkajak Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf. Pomohlo mu k tomu zejména druhé místo na ME, na světovém šampionátu byl šestý. Za ním se seřadily úspěšné hlídky ve vodním slalomu, které ovládly evropský i světový šampionát. Druhé byly kajakářky, třetí kanoistky.
Nejlepším závodníkem do 23 let se stal kanoista Lukáš Kratochvíl, mistr světa ve vodním slalomu v této věkové kategorii. Juniorům kraluje jiný vodní slalomář Michal Kopeček, jenž se radoval z juniorského světového titulu na kajaku.
Ve sjezdu se nejvýše umístil mistr světa na kánoi Matěj Vaněk, ocenění za maraton si odnesl juniorský světový šampion Martin Nováček.
Kanoista roku 2025
anketa Českého svazu kanoistů
Jednotlivci: 1. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika/C1), 2. Jakub Krejčí (vodní slalom/K1 a kajak kros), 3. Jiří Prskavec (vodní slalom/K1 a C1), 4. Matyáš Novák (vodní slalom/kajak kros), 5. Josef Dostál (rychlostní kanoistika/K1).
Posádky/týmy: 1. Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf (rychlostní kanoistika/K4), 2. Gabriela Satková, Lucie Nesnídalová, Antonie Galušková (vodní slalom/K1), 3. Gabriela Satková, Martina Satková, Adriana Morenová (vodní slalom/C1).
Závodníci do 23 let: 1. Lukáš Kratochvíl (vodní slalom/C1).
Junioři: 1. Michal Kopeček (vodní slalom/K1).
Maraton: 1. Martin Nováček (C1).
Sjezd: 1. Matěj Vaněk (C1).