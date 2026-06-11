Fuksa má na ME v Portugalsku finále kilometru jisté, ovládl rozjížďku

Účast v boji o medaile si v úvodním soutěžním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále.
Třiatřicetiletý Fuksa na kilometru vyhrál oba letošní závody Světového poháru a své postavení potvrdil i v rozjížďce. V odpoledním bloku, který začne v 17 hodin středoevropského letního času, bude ještě usilovat o postup na pětistovce mezi singlkanoisty i na deblu s bratrem Petrem.
Hrabal na dvoustovce nestačil jen na Bělorusa Aljaksandra Zuboka a zajistil si druhé ze tří finálových míst.
Naopak v početnější konkurenci kajakářů, kvůli níž se přímo do finále kvalifikoval jen vítěz, na postup zatím nedosáhl olympijský šampion Dostál. Ve své rozjížďce skončil třetí se ztrátou více než čtyři sekund na favorizovaného Maďara Bálinta Kopasze, olympijského vítěze z Tokia 2021 a úřadujícího mistra světa.
Blízko k postupu měl na pětistovce čtyřkajak ve složení Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Vorel. V rozjížďce, z níž šla rovnou do finále jedna loď, skončil druhý o dvě desetiny sekundy za vítěznými Němci.
Semifinále čeká také všech pět dalších českých lodí, které už do ME zasáhly.